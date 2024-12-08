失智者遇冷易怒是病情惡化？醫授3招判定

失智症病人突然情緒變化，不一定是惡化，照顧者可嘗試調整室溫，或幫助增添衣物，並留意是否有其他疾病導致不適；示意圖。（圖／123RF）

天氣愈來愈冷，失智症病人可能出現動作卡住、四肢關節 僵硬等情況。醫師提醒，可運用肉桂和薑黃暖身，舒緩肌肉僵硬與疼痛，而若患者突然情緒改變，也不一定是病情惡化，照顧者可嘗試調整室溫，或幫助增添衣物，並留意是否有其他疾病導致不適。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜榖表示，當失智症病人突然情緒變化，照顧者別急著以為是病情惡化。他指出，患者可能會因為不自覺寒冷而變得焦慮煩躁、且寒冷會讓腦部供氧減少，反應自然變慢而變得嗜睡遲鈍，也可能由於身體不適卻無法表達而變得易怒敏感，照顧者可透過調整室溫、增添衣物、找出生理原因進一步幫助改善。

之後照顧者也要留意失智症病人在溫暖環境下，情緒或行為是否快速好轉？增添衣物後，是否變得安靜、放鬆？是否有其他生理原因如感冒、血糖低導致不適？若患者情況仍未改善，建議照顧者立即協助就醫。

另外，林舜榖指出，在寒冷的冬天，失智病人常會出現動作卡住，或四肢關節僵硬、東西拿不穩與忘記怎麼用的症狀，此時照顧者可運用肉桂和薑黃幫助患者身體回暖。

除了藉由飲食減緩不適，林舜榖也說，透過熱敷「大椎穴」、「勞宮穴」、「湧泉穴」，可讓身體和四肢溫暖起來。