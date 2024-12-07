人工淚液、熱敷可舒緩「乾眼症」醫：輕忽恐致角膜潰瘍

冬季來臨，眼睛容易乾、澀、癢、痛，當心是乾眼症上身；示意圖。(圖／123RF)

時序進入秋冬，眼睛經常乾、澀、癢、痛，可能是「乾眼症」上身。醫師表示，男女老少皆有可能罹患乾眼症，原因包括飲食作息、生活習慣、環境、老化等因素，又以長者，更年期婦女最為常見，除了可使用人工淚液體、毛巾熱敷，若有不適症狀也應盡速就醫，以免惡化成角膜炎或潰瘍，影響視力。

隨著冬季來臨，許多人會感到眼睛乾、澀、癢、痛，台灣衛福部食藥署在臉書 「藥博士正藥說」提到，此時容易眼睛乾、澀的原因，包括民眾在室內開啟暖氣時會降低環境濕度，加劇眼淚蒸發；室外活動時，冷風直吹也容易刺激眼睛，讓淚膜變得不穩定；長時間盯著螢幕工作或佩戴隱形眼鏡時，眼睛的乾燥感可能更加明顯。

台灣青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科主任呂大文說，角膜上的淚膜層分為水層、黏液層、油脂層，任何一層受損，都可能造成乾眼症，更年期婦女由於荷爾蒙變化影響淚腺功能，較為常見。林口長庚醫院眼科部部長黃奕修說，乾眼症的原因包括淚水分泌變少或淚水蒸發過快，其中油脂層可保護水層，但若皮脂腺堵塞、分泌油脂不足，就會導致眼睛不適。

黃奕修表示，現代人偏好佩戴隱形眼鏡、過度使用3C產品，加上飲食作息不良，如缺乏維生素A等營養素，導致男女老少皆有可能罹患乾眼症，其中淚腺、皮脂腺在人體一定年紀後逐漸萎縮，因此老化也是無法避免的原因之一，而若罹患紅斑性狼瘡、甲狀腺炎、類風濕性關節 炎等自體免疫系統疾病也會併發乾眼症。

不少乾眼症患者會點人工淚液減緩不適，食藥署指出，人工淚液的主要作用是模擬天然淚液，幫助滋潤眼球減少不適感，市面上的人工淚液種類繁多，有些添加保濕劑幫助鞏固淚膜延緩淚液蒸發，對於短暫緩解眼睛乾澀的確有效，但須注意部分產品中的防腐劑，頻繁使用下可能反而刺激眼睛，而若過於依賴人工淚液，反而可能掩蓋潛在的眼睛健康問題。

黃奕修指出，乾眼症患者除了點人工淚液，還可毛巾熱敷，平時也要注意清潔眼瞼周圍，並讓眼睛適度休息，也勿輕忽不適症狀，否則可能造成角膜炎、角膜潰瘍與穿孔，讓視力受損。呂大文表示，平時民眾也可透過吃五色蔬果、適量攝取含油脂的食品如魚油等，都有助於保護眼睛。