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起身突然眩暈、眼前發黑… 1族群要當心姿勢性低血壓

記者廖靜清／綜合報導
姿勢性低血壓常發生在坐下或躺下後，再起立時感到一陣天旋地轉。（圖／AI生成）
姿勢性低血壓常發生在坐下或躺下後，再起立時感到一陣天旋地轉。（圖／AI生成）

如果常出現眼前發黑，甚至感到眩暈，尤其是每天早上起床時最常發生這些症狀，小心可能是「姿勢性低血壓」在作怪。

姿勢性低血壓又稱「直立性低血壓」，台北國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，姿勢性低血壓是一種自主神經系統失衡，常發生在坐下或躺下後，再起立時感到一陣天旋地轉。通常症狀一下子就會改善，容易被忽略，好發在年長者身上。

據統計，65歲以上年長者，姿勢性低血壓盛行率高達20%。姿勢性低血壓高危險群，包括65歲以上、有心房顫動者、服用降血壓藥物的高血壓患者，或是有頸動脈阻塞、糖尿病、長期臥床、喝酒過量等情形者。

蘇彥伯指出，發生姿勢性低血壓，主要與循環血液量不足、神經系統功能受損、服用特定藥物有關，這些情況可能會讓身體的調節功能出現障礙，進而發生頭昏、頭暈、眼前發黑或暫時性視覺消失等症狀。

不過，有些人出現姿勢性低血壓時並無自覺症狀，所以不容易診斷。蘇彥伯說，有些嚴重的患者會因眩暈、昏厥被送醫急診但找不出原因，檢查過程中患者醒來且無後續不適，就直接出院回家了，建議患者應該再經由心臟科、神經內科、耳鼻喉科做更詳細的檢查。姿勢性低血壓可能是心血管疾病的徵兆，血壓過低則潛藏休克的危險。

蘇彥伯表示，姿勢性低血壓的成因，可分為三大類型。

1.藥物型：有些中高齡長者控制慢性病常服藥的藥物，例如血管擴張劑、利尿劑、降血壓藥物、鎮靜安眠藥等，可能會引起姿勢性低血壓，建議患者要定期請醫師檢視使用劑量、有沒有重複用藥，如果用法不恰當，血壓忽高忽低，就容易傷害心血管。

2.神經疾病型：糖尿病引發的神經病變、神經退化引起的巴金森病，常會導致神經疾病型的姿勢性低血壓發生，機轉為自主神經功能失調。

3.心血管疾病型：急性脫水、出血及慢性的貧血、血液循環差等因素，則易發生心血管疾病型姿勢性低血壓。常見夏日高溫水分攝取不足，導致血液體積變少，更容易發生低血壓。另外，酒精會讓體內脫水，咖啡及濃茶有利尿作用，都會加劇低血壓。

姿勢性低血壓該如何預防及治療？蘇彥伯說，如果排除藥物、神經受損、心血管疾病等因素，只能靠物理方式緩解，例如放慢動作、調整沐浴水溫、攝取足夠水分、穿著彈性襪等。

飲食是否該多攝取鹽分改善？蘇彥伯指出，要評估是否有其他慢性病問題，請營養師規畫菜單，但飲食不需要刻意太清淡，且少量多餐較佳，避免吃太飽讓血液都往消化系統集中，飯後容易頭昏。

如何判定姿勢性低血壓？一般低血壓的判定標準是收縮壓低於90mmHg、舒張壓低於60mmHg。若在姿勢變換的3分鐘內，收縮壓下降超過20mmHg、舒張壓下降超過10mmHg，則可判斷是「姿勢性低血壓」。

5招防姿勢性低血壓

1.放慢動作：變換姿勢時放慢速度，尤其是剛起床時，不要突然起身。

2.注意水溫：不宜泡溫泉、洗熱水澡，容易讓血管擴張，引起相對性的血量降低。

3.足夠水分：水喝不夠會身體脫水而致血液體積變少，易發生低血壓。

4.穿彈性襪：讓血液由腳踝有效壓迫至大腿，增加靜脈血液回流。

5.規律運動：訓練核心肌群，可增加血管彈性、降低動脈壓力。

心血管疾病 咖啡 高血壓

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