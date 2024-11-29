我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

腰痠背痛走不動竟是攝護腺癌 醫：這些人是高風險族群

記者賴昀岫／台北即時報導
台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍（右）、三軍總醫院泌尿外科主治醫師楊明昕（左）呼籲男性重視攝護腺癌風險。（記者賴昀岫／攝影）
台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍（右）、三軍總醫院泌尿外科主治醫師楊明昕（左）呼籲男性重視攝護腺癌風險。（記者賴昀岫／攝影）

一名67歲男性走路吃力，本以為年紀大了，但隨著走路時雙腳彷彿被千斤重石壓住，後來痛到幾乎站不起來，就醫發現竟是攝護腺癌，且已轉移肝臟及多處骨骼。醫師指出，攝護腺癌容易轉移骨骼，加上患者通常年齡較大，本就容易骨質疏鬆，若腰痠背痛持續很久未改善，就要進一步就醫，50歲以上男性，每年抽血檢查次PSA指數。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，攝護腺癌是台灣中老年男性常見癌症之一，尤其50歲以上，隨年齡增長、生活飲食習慣及家族遺傳因素影響，罹患攝護腺癌的風險大幅增加，睪固酮濃度是攝護腺癌控制關鍵，濃度愈高、癌細胞增長速度愈快，臨床統計約三分之一患者被診斷時，癌細胞已擴散，針對晚期或有轉移風險患者，應早期積極治療。

攝護腺癌位列台灣男性十大癌症發生率第5名，新增個案數和死亡人數逐漸增加，查岱龍表示，台灣男性患者有逐年增加趨勢，加上多屬晚期發現，導致台灣醫療進步，但攝護腺癌死亡率仍上升，希望男性更重視自己的健康。  

台灣三軍總醫院泌尿外科主治醫師楊明昕說，台灣對於攝護腺癌篩檢與治療，主要透過攝護腺特異抗原（PSA）檢測，同時結合影像學檢查、病理切片，治療選項包含手術、化學治療和荷爾蒙治療等。但PSA指數僅能作為一項指標，無法全面反映攝護腺癌的進展狀況，楊明昕說，攝護腺癌細胞生長與睪固酮濃度息息相關，如睪固酮濃度控制在<20ng/dL內，能延緩腫瘤病程。

楊明昕指出，其中促性腺素釋放素促效劑（GnRHa）荷爾蒙治療，臨床統計，約九成以上患者治療後睪固酮濃度降低，延緩癌細胞的進展。荷爾蒙針劑有短效型與長效型，可維持一到三個月，副作用和效果相差不大，建議患者定期回診治療。

雖然部分患者可能因睪固酮濃度降低而有情緒波動、睡眠困難，甚至骨質流失等症狀，楊明昕指出，醫師可開立處理相關副作用的藥物，患者通常一個月內可適應。

楊明昕分享，曾收治一名67歲患者，作息正常，也會早起去公園散步、下棋，幾個月前發現自己走路吃力，腰痠背痛，本以為「年紀到了」，骨頭老化，但症狀持續且加劇，讓他行走困難，一度痛到站不起來，就醫檢查發現是攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到肝臟及多處骨骼，PSA指數更高得驚人。

楊明昕提醒，攝護腺癌早期無症狀，很多人發現已是晚期，這名患者使用長效肌肉注射荷爾蒙針劑治療2至3個月後，疼痛大幅改善，癌症病灶也控制，PSA指數也下降。

攝護腺癌容易轉移骨骼，楊明昕說，患者通常年齡較大，本就容易骨質疏鬆，若腰痠背痛持續很久未改善，就要進一步就醫，同時也建議50歲以上的男性，每年抽血檢查一次PSA指數。另外，使用雄性素剝奪療法也會增加骨鬆機率，建議開始治療就要測骨密度、骨骼掃描檢查。

癌細胞 癌症 檢測

上一則

冷凍披薩、餅乾等超加工食品吃多 易變胖又傷腦

延伸閱讀

醫藥百科／不孕症療程 專家揭這些原因可能導致流鼻血

醫藥百科／不孕症療程 專家揭這些原因可能導致流鼻血
抗癌新研究：吃1種菇 能減緩攝護腺癌擴散

抗癌新研究：吃1種菇 能減緩攝護腺癌擴散
身形纖細「瘦胖子」 胰島素阻抗是糖尿病高危險群

身形纖細「瘦胖子」 胰島素阻抗是糖尿病高危險群
胃癌患者 8成曾染幽門螺旋桿菌

胃癌患者 8成曾染幽門螺旋桿菌

熱門新聞

牙醫師建議，食物與口腔中的細菌產生的酸性物質，反而更傷琺瑯質，建議如果可以在飯後30分鐘內清潔牙齒，是最佳的選擇。示意圖。(本報系資料照)

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

2024-11-24 10:52
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

2024-11-26 20:17
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
老人味不是每個人都會有。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mathias Reding）

過40歲「飄老人味」消不掉？ 喝1種茶有效改善

2024-11-21 19:20
營養師推五種水果保護心血管。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Skyler Ewing）

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹

2024-11-26 19:32
醫師列舉了「癌前十大警訊」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JESHOOTS.com）

不是一天形成的 醫分享癌前十大警訊「立即就醫」

2024-11-22 19:20

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了