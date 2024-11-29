腰痠背痛走不動竟是攝護腺癌 醫：這些人是高風險族群

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍（右）、三軍總醫院泌尿外科主治醫師楊明昕（左）呼籲男性重視攝護腺癌風險。（記者賴昀岫／攝影）

一名67歲男性走路吃力，本以為年紀大了，但隨著走路時雙腳彷彿被千斤重石壓住，後來痛到幾乎站不起來，就醫發現竟是攝護腺癌，且已轉移肝臟及多處骨骼。醫師指出，攝護腺癌容易轉移骨骼，加上患者通常年齡較大，本就容易骨質疏鬆，若腰痠背痛持續很久未改善，就要進一步就醫，50歲以上男性，每年抽血檢查次PSA指數。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，攝護腺癌是台灣中老年男性常見癌症 之一，尤其50歲以上，隨年齡增長、生活飲食習慣及家族遺傳因素影響，罹患攝護腺癌的風險大幅增加，睪固酮濃度是攝護腺癌控制關鍵，濃度愈高、癌細胞 增長速度愈快，臨床統計約三分之一患者被診斷時，癌細胞已擴散，針對晚期或有轉移風險患者，應早期積極治療。

攝護腺癌位列台灣男性十大癌症發生率第5名，新增個案數和死亡人數逐漸增加，查岱龍表示，台灣男性患者有逐年增加趨勢，加上多屬晚期發現，導致台灣醫療進步，但攝護腺癌死亡率仍上升，希望男性更重視自己的健康。

台灣三軍總醫院泌尿外科主治醫師楊明昕說，台灣對於攝護腺癌篩檢與治療，主要透過攝護腺特異抗原（PSA）檢測 ，同時結合影像學檢查、病理切片，治療選項包含手術、化學治療和荷爾蒙治療等。但PSA指數僅能作為一項指標，無法全面反映攝護腺癌的進展狀況，楊明昕說，攝護腺癌細胞生長與睪固酮濃度息息相關，如睪固酮濃度控制在<20ng/dL內，能延緩腫瘤病程。

楊明昕指出，其中促性腺素釋放素促效劑（GnRHa）荷爾蒙治療，臨床統計，約九成以上患者治療後睪固酮濃度降低，延緩癌細胞的進展。荷爾蒙針劑有短效型與長效型，可維持一到三個月，副作用和效果相差不大，建議患者定期回診治療。

雖然部分患者可能因睪固酮濃度降低而有情緒波動、睡眠困難，甚至骨質流失等症狀，楊明昕指出，醫師可開立處理相關副作用的藥物，患者通常一個月內可適應。

楊明昕分享，曾收治一名67歲患者，作息正常，也會早起去公園散步、下棋，幾個月前發現自己走路吃力，腰痠背痛，本以為「年紀到了」，骨頭老化，但症狀持續且加劇，讓他行走困難，一度痛到站不起來，就醫檢查發現是攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到肝臟及多處骨骼，PSA指數更高得驚人。

楊明昕提醒，攝護腺癌早期無症狀，很多人發現已是晚期，這名患者使用長效肌肉注射荷爾蒙針劑治療2至3個月後，疼痛大幅改善，癌症病灶也控制，PSA指數也下降。

攝護腺癌容易轉移骨骼，楊明昕說，患者通常年齡較大，本就容易骨質疏鬆，若腰痠背痛持續很久未改善，就要進一步就醫，同時也建議50歲以上的男性，每年抽血檢查一次PSA指數。另外，使用雄性素剝奪療法也會增加骨鬆機率，建議開始治療就要測骨密度、骨骼掃描檢查。