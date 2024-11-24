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高齡腎友「居家腹膜透析」更適合 保留原有生活作息

周佩怡
腎友若對因對腹膜透析有迷思而不敢用，可能錯過保留日常生活節奏的機會。（本報資料照片）
腎友若對因對腹膜透析有迷思而不敢用，可能錯過保留日常生活節奏的機會。（本報資料照片）

「鄰居說我年紀這麼大，在家洗腎感染怎麼辦？我不要洗了。」80歲陳先生當初須洗腎時，家人為不讓長輩舟車勞頓和降低血壓不穩定的風險，選擇居家腹膜透析，也願意協助操作。起初陳先生身體狀況穩定，卻聽信鄰居對居家洗腎的迷思，愈來愈不配合治療，導致洗腎效果受到影響，加上憂鬱纏身惡性循環，半年後遺憾離世。

台灣林口長庚醫院高齡醫學科主任、腎臟科醫師顏介立表示，現行洗腎（透析）以台灣為例，方式有兩種，一是於診所由醫護人員執行的血液透析，俗稱「洗血液」；另一種為自行於家中操作的腹膜透析，俗稱「洗肚子」。根據台灣健保資料庫數據顯示，近十年腹膜透析腎友心血管疾病死亡率較血液透析低，因此，心血管疾病的患者，選擇腹膜透析的存活率就有明顯的優勢。

雲端數據 醫院隨時掌握

關於機器操作的恐懼，顏介立說，現行醫院都會提供腎友或協助的操作者標準化動作指導，也會由醫護人員協助測試，確保返家後操作無虞，大家不需過於憂慮。腹膜透析還具備不須舟車勞頓往來診所的優勢，其實非常適合高齡腎友及照顧者，若因迷思而放棄，可能錯過保留原有生活模式。

腹膜透析有連續可移動腹膜透析（CAPD）與全自動腹膜透析（APD）兩種方式。顏介立指出，若腎友選擇全自動腹膜透析，是透過機器自動執行每日換液的工作，可於睡眠中進行，白天活動不受限，同時搭配雲端管理系統及時傳送數據給醫院監測的功能，醫護人員能高度掌握腎友每天治療狀況，醫療團隊在必要時也能盡早給予協助。

殘餘腎功能 可保存較多

當慢性腎臟病進入末期，患者與家屬面臨洗腎選擇題時，顏介立建議，應求助醫療專業，與主治醫師討論適合的治療方式，切勿聽信街坊迷思。

與血液透析相較，顏介立說，腹膜透析能保存較多殘餘腎功能，在洗腎初期也有較高機會脫離洗腎，部分腎友洗腎五、六年後還能排尿，且對血壓影響小，不易在洗腎中因低血壓而虛弱、昏迷，合併心血管疾病致死的風險較低。

顏介立表示，曾有一名80歲奶奶因急性腎臟感染，先接受血液透析，後來因尿液減少，腎功能也未見好轉，經醫師與其家屬討論，決定改採腹膜透析，約半年後奶奶的腎功能恢復，目前醫師也評估是否可以不需繼續洗腎。

心血管疾病 雲端 健保

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