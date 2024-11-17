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冬季肌膚乾癢 醫：3招改善紅腫癢過敏症狀

記者廖靜清／台北即時報導
異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，常見搔癢、紅腫、脫皮症狀。圖／123RF
異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，常見搔癢、紅腫、脫皮症狀。圖／123RF

入冬後，除了小心感染呼吸道疾病，皮膚乾燥、過敏問題也要注意。皮膚免疫疾病在台灣有著高盛行率，台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，不要忽略紅、腫、癢、脫屑等病症，若沒有就診經醫師評估而自行購買藥物塗抹、服用，可能會因藥物過敏讓病情變嚴重。

趙曉秋說，導致皮膚病的原因很多，包括壓力、溫度、作息不規律、外力刺激、內分泌異常等，容易過敏的人，建議先經過基因檢測，降低用藥產生嚴重副作用的藥害發生率。皮膚是身體第一道防線，當免疫力出了問題，再小的過敏原也會產生極大反應，在治療上一定要對症下藥。

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠表示，冬天氣溫驟降，汗腺和皮脂腺分泌也跟著下降，皮膚容易乾癢，門診病人大增，尤其是脂漏性皮膚炎、乾癬、異位性皮膚炎患者。她以異位性皮膚炎為例，冬季皮膚乾燥加劇，讓患者的肌膚障壁能力降低甚至嚴重到失去功能，任何因子都可能觸發惡化症狀。

皮膚乾燥是異位性皮膚炎的觸發主因，黃毓惠提醒，要預防或減緩惱人的「冬季癢」，要注意睡眠、保濕、飲食。當症狀不斷反覆發作、甚至抓癢引發感染時，要儘速就醫並適當使用抗生素。

醫師教3招改善紅腫癢皮膚症狀

充足睡眠：失眠會增加皮膚發炎的風險，當晚睡、睡眠品質變差時，體內荷爾蒙皮質醇會升高，加劇免疫系統失調，讓濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎等疾病更加嚴重。

注意保濕：塗抹適合的保濕乳液，是皮膚炎患者平日保養的基本功；保濕產品有助於舒緩乾癢問題，並維持正常的皮膚屏障功能。

均衡飲食：多攝取各式蔬果，補充維生素、礦物質。黃毓惠提醒，忌口羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等活血食物，對乾癬、蕁麻疹患者來說，愈吃皮膚愈癢，當心病情大爆發。

黃毓惠說，皮膚的疾病與基因、環境有很大的關聯，皮膚病學走向個人化精準醫療，有別於傳統的類固醇或是免疫調節劑，用藥策略精準可有效控制癢感及皮膚病灶。除了平時照護及做好保濕工作，也要依據病人個別狀況用藥，減少病情發作、惡化的次數。

檢測 高盛 失眠

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