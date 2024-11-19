中耳炎5症狀 高燒不退…延誤治療聽力恐永久受損

高燒不退有可能是中耳炎所致，若拖延治療恐會影響聽力；示意圖。（圖／123RF）

秋冬換季之際，感冒與流感 患者的數量大增，同時也是中耳炎發生的高峰期。中耳炎是由中耳腔感染發炎引起的疾病，也是幼兒常見的疾病之一，偶爾也會發生於成人，其主要可分為急性、積液性與慢性中耳炎，又以前兩者最常見，常見症狀包括聽力變差、耳痛與發燒等，是不可輕忽的常見疾病。台灣「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近半年內「中耳炎症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解中耳炎常見的5大症狀。

觀察近半年內網友針對中耳炎症狀的相關話題討論，以「聽力受損」高居榜首，中耳炎所造成的聽力受損情況大多並非永久性，多是因中耳腔內的積液、耳朵流膿等因素導致患者出現輕度至中度的聽力受損，有網友便分享家中孩子時常聽不清楚他人說話，就醫後才發現是中耳炎影響了聽覺，進行手術後，聽力才好轉，但中耳炎如果未能及時妥善治療，仍可能造成永久性聽力損失。

而「中耳積水」也是中耳炎的常見症狀，中耳積水並非由外界水分進入耳朵所致，與洗澡和游泳等行為無關，而是中耳炎產生的液體在耳腔中積聚。此症狀常見於兒童患者，雖然不會引起疼痛或發燒，卻可能導致前述聽力或注意力下降等情形，家長們若發現孩子有聽力變差的情形，應及時帶孩子就醫，避免情況惡化。

另一方面，中耳炎患者也常出現「發燒」症狀，若孩子感冒期間反覆發燒，便可能與中耳炎有關，有網友就表示孩子掛急診時忘了檢查耳朵，反覆高燒後再回診才檢查出中耳炎，也有網友分享自己的孩子「曾住院五天卻找不出病因」，最後檢查出中耳炎，往此方向治療才終於痊癒。

除了上述聽力受損、中耳積水與發燒外，中耳炎還可能引發耳痛、耳鳴及暈眩等症狀，這些問題不僅會影響患者的日常生活，也可能因未及時治療而導致更嚴重的後果，尤其中耳炎好發於幼兒，孩子可能無法準確表達身體的不適，家長們在面對孩子感冒或聽力變差的情況時，應格外警惕，發現異常並及早就醫，才能有效避免長期健康問題。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64770)