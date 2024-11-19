除了熱敷、電療… 五十肩關鍵3時期 整合治療新選擇

是否有五十肩，可從內旋、舉高、外轉3動作可判斷，透過整合治療介入可改善生活品質；示意圖。（圖／123RF）

五十肩不僅是中老年人的困擾，年輕族群也可能面臨五十肩風險。台灣重仁骨科 醫院黃獻漳醫師指出，長期使用電腦的3C族群，由於長時間維持同一姿勢且姿勢不正確，罹患五十肩的機率比一般人更高。此外，肩膀曾受傷、骨折，或患有旋轉肌袖症候群和軟組織損傷的人，肩關節 囊攣縮的風險也較高，這些都是五十肩的好發族群。

五十肩了嗎？3動作判斷

沾黏性肩關節囊炎就是俗稱的「五十肩」或「冷凍肩」，黃獻漳醫師解釋，五十肩學理上的定義是肩關節的關節囊攣縮，導致組織變得緊繃。因此患者在執行內旋、舉高、外轉等3動作會受到限制。症狀通常採漸進式發生，患者會經歷疼痛、僵硬及恢復3大時期。

▸疼痛期：肩膀開始出現疼痛，晚上睡覺壓到會痛醒，肩關節活動度減少，症狀可能持續6至9個月，屬於急性發炎的時期。

▸僵硬期：疼痛會逐漸消退，但攣縮僵硬症狀會加重，肩關節動作因此受到限制，若強行舉手可能造成肌腱受傷，症狀約持續半年左右。

▸恢復期：肩膀症狀會慢慢改善，若要完全恢復，至少需要半年到2年左右，在這期間肩膀比較不會感受到痛，但活動時，關節會有卡住或受限制的情況。

黃獻漳醫師分析，五十肩在經歷3個階段後會自動緩解，但至少要半年至2年時間的緩解期，造成日常活動的限制，更甚者將影響患者生活品質。因此，如何縮短症狀持續時間及療程，成為患者最關心的問題。

熱敷、電療… 需要2-3月

五十肩的治療一般會需要2至3個月，黃獻漳醫師建議，可採取熱敷、電療、徒手物理治療、關節鬆動術等方式，讓肌肉放鬆、緩解疼痛。如果要增加肩膀活動度，除勤做復健訓練外，物理治療也是相當重要，由專業的物理治療師觀察病人的狀況，針對被受限的運動角度去進行關節的鬆動，藉由牽拉來增加關節活動度。

當接受上述治療超過2、3個月，症狀卻沒有明顯改善時，黃獻漳醫師強調，此時病人需更謹慎看待疾病，恐怕肩關節攣縮的情況較為嚴重。會建議與醫師討論，考慮執行關節鬆動手術，在手術中將沾黏組織拉開，術後患者則需配合3至6次物理治療來改善症狀。

結合多項專科 多管齊下

除了傳統的手術治療外，目前也有結合骨科、麻醉科、物理治療等專科，整合為「安心舒眠冷凍肩整合療程」可供民眾選擇。黃獻漳醫師說明，「安心舒眠冷凍肩整合療程」由麻醉醫師進行全程痛感監控，透過超音波進行局部神經麻醉，疼痛控制持續6至8小時。接著由骨科醫師執行手術，將沾黏的關節囊拉開，並注射高濃度血小板血漿（platelet-rich plasma, PRP）或生理食鹽水擴充關節空間，術後由專業的物理治療師進行關節鬆動和復健。這樣的整合治療，約8小時內即可達到一般接受3個月物理治療的7至8成恢復程度，且患者術後隔天就能恢復正常生活。

黃獻漳醫師分享，曾收治1名60多歲五十肩發作的婦人，在外院定期配合執行約1個多月的治療，卻未見好轉，手部活動約60、70度，便無法舉高，且每晚睡覺無論正睡或側睡，肩關節都相當不適。該婦人輾轉至重仁骨科醫院進行檢查，經評估肌腱穩定，本身沒有骨質疏鬆、骨折、骨癌病變風險。在醫病共識之下接受「安心舒眠冷凍肩整合療程」，術後手部活動可達到近170度，持續復健治療約2周後，肩部的整體動作逐漸正常，肌肉力量也幾乎恢復，生活及睡眠品質皆大大提升。

不單手提重物 避免牽拉

黃獻漳醫師提醒，當肩膀關節出現問題，症狀就容易復發，因此除了定期回診追蹤外，維持復健的習慣也十分重要，藉此維持關節活動度！同時，為避免五十肩發作，日常生活應避免單手提重物，避免瞬間牽拉的動作，且勿長時間維持同一姿勢等，這些行為都會增加五十肩發作的風險。平時可使用暖暖包、熱毛巾等物保養肩膀關節患部，養成保持熱敷的習慣，杜絕疼痛再犯。

(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64812)