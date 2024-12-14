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他腹痛到地上打滾 手術取6膽結石 最大1.5公分

記者胡蓬生
中醫大附醫主秘、一般外科醫師李博彰表示，病患膽道異常，左右肝管外露於肝臟門脈區，膽囊管連接到右側肝管，讓手術風險增加不少。(圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供)
中醫大附醫主秘、一般外科醫師李博彰表示，病患膽道異常，左右肝管外露於肝臟門脈區，膽囊管連接到右側肝管，讓手術風險增加不少。(圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供)

58歲王姓病患工作時突然上腹疼痛直冒冷汗，痛到在地上打滾，被緊急送醫急診，經電腦斷層掃描發現有六顆膽結石，醫師立刻進行3D立體腹腔鏡微創手術，約半小時取出六顆膽結石，最大的有1.5公分，病患完成手術隔天就出院。

中國醫藥大學新竹附設醫院主秘、一般外科醫師李博彰表示，這名病患膽道異常，左右肝管外露於肝臟門脈區，膽囊管連接到右側肝管，一般正常是連接到總膽管處，患者情況讓手術風險增加不少，因手術最怕膽道損傷，所以選擇執行3D立體腹腔鏡微創手術，視野清楚，安全將膽囊管及右肝管分開並切除膽囊，也未造成後續的併發症

他指出，病患之前完全沒症狀，也無疼痛，每天力行喝2000cc的開水，但因為病患膽道系統異常，膽汁排泄不好，膽汁容易滯留，長期易造成膽結石，塞在膽囊管出口，造成急性疼痛。這名病患屬於先天膽道異常，造成後天膽結石產生，只能透過高階電腦斷層或是核磁共振掃描膽道，才能檢查出總膽管和膽囊管是否有異常。

李博彰強調，病患膽發炎嚴重已切除，成為無膽之人，但對營養吸收並不會造成太大影響，由於消化脂肪必須靠膽汁來協助，現在膽汁直接排到十二指腸，如果吃了大量脂肪或太油膩，容易造成消化不良，刺激腸胃道，造成腸胃蠕動過快，容易拉肚子，因此飲食建議吃清淡一點。

另外，雖是微創手術，傷口大約一公分，傷口癒合及縫線吸收需要60到90天，如腹部用力造成腹壓增加，在傷口還沒完全癒合，傷口容易撕裂，長久會產生切口性疝氣，可能又要再次手術處理疝氣，因此術後建議一個月到一個半月，千萬不要提重物或重訓。

病患接受3D立體腹腔鏡微創手術取出6顆膽結石，最大的有1.5公分。(圖／中國醫藥...
病患接受3D立體腹腔鏡微創手術取出6顆膽結石，最大的有1.5公分。(圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供)

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