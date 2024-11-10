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依照年紀、共病、經濟狀況... 肺癌治療因人而異

周佩怡
醫師提醒，肺癌病患確診後，先接受基因檢測，再找出適合治療方式；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，肺癌病患確診後，先接受基因檢測，再找出適合治療方式；示意圖。（圖／123RF）

台灣藝人汪建民日前因晚期肺癌離世，享年59歲，因正值壯年，震驚各界。「我還能工作嗎？」「剩下多少時間？」「小孩還小怎麼辦？」病患剛確診時，思緒常一團混亂，對未來感到害怕與徬徨，尤其年輕就得到肺癌的患者更是憂慮工作與家中經濟。

台灣衛福部桃園醫院胸腔內科主治醫師邱昱棋表示，肺癌病患與家屬因擔心死神來敲門，常會拿著各式各樣的資訊詢問醫師，看到使用最新治療藥物成功的案例，就要求接受一樣的治療，忽略每個人的基因、病況不同。

邱昱棋提醒，每個人適合的治療方式不同，因此不必追求不一定適合自己的最新治療藥物，例如有位海軍上校確診3B期肺癌時僅44歲，使用標靶藥物接續治療後，目前已存活超過7年。

先基因檢測 再找治療法

據台灣近10年統計，20至60歲勞動人口罹肺癌人數增加9成，有年輕化的趨勢，且過半確診即為晚期，2022年整體標準化死亡率每10萬人有21.8人，嚴重衝擊社會與家庭。邱昱棋建議，肺癌病患確診後，先接受基因檢測，並依年紀、病況、共病、經濟狀況等，找出適合的治療方式。

像該名海軍上校，當時手術後因有殘存腫瘤，先以化療及第二代標靶藥物治療，後續復發，再次基因檢測出表皮生長因子受體（EGFR）T790Ｍ突變，幸運的是健保可以接續使用第三代標靶藥物，現在病況穩定，最近剛辭掉軍職回歸家庭。

所謂「接續治療」，是指病患對一種標靶治療藥物出現抗藥性後，再次接受基因檢測，並接續使用另一種方式治療。以亞洲人最常見的表皮生長因子受體（EGFR）突變為例，本土研究指出，若病患先接受第一、二代標靶藥物出現抗藥性，基因檢測出表皮生長因子受體（EGFR）T790Ｍ突變，即可以接續使用第三代標靶藥物治療。

以台灣回溯性研究的數據顯示，使用第三代標靶藥物繼續治療，不只有機會延長整體存活期至61.8個月，病患在治療期間，亦可正常工作、陪伴小孩、出國、從事休閒活動，生活品質不受影響。

「第一線治療使用第三代標靶藥物，若產生抗藥性，想再找到其他標靶藥物治療，相對困難。」邱昱棋分享，曾有位50歲有腦部、骨頭轉移的肺癌病患，直接第一線使用第三代標靶藥物，10個月後產生抗藥性，無法負擔基因檢測，最後能做的治療僅剩化療，不久後因身體無法負荷，白血球低下併發敗血症過世。

擔心副作用 用藥可舒緩

當病患與家屬為繁雜資訊感到心煩意亂時，邱昱棋建議，可多與主治醫師討論，制定能平衡療效、工作與生活的治療策略。假如擔心副作用，現在也有許多相對應的處置，如用藥來舒緩腹瀉、皮膚癢、甲溝炎等副作用，「晚期肺癌雖無法治癒，但仍能透過接續治療，延長整體存活期，跨過5年大關，達到與肺癌共存的目標。」

醫師提醒，剛確診肺癌思緒常常一團亂，對未來感到害怕與徬徨，建議可多與醫師討論，制...
醫師提醒，剛確診肺癌思緒常常一團亂，對未來感到害怕與徬徨，建議可多與醫師討論，制定合適的治療策略；示意圖。（圖／123RF）

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