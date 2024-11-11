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瀕死嘎嘎聲、譫妄、劇痛、失禁… 臨終前10大跡象

綜合報導
醫師提醒，人臨終症狀除了疲勞、嗜睡，還有血壓和心率波動或不規則等10個跡象；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，人臨終症狀除了疲勞、嗜睡，還有血壓和心率波動或不規則等10個跡象；示意圖。（圖／123RF）

死亡固然令人哀傷，但這條每個人必走之路，如果是安詳的壽終正寢，也是福氣。而不管是自然老化、或生病、意外，死亡都是一個自然的過程。以下整理人臨終症狀10個跡象，讓我們比較能夠察知身邊親人是不是即將末日，好把握時間與他們道別。

一個人接近生命終點時，會有什麼樣的徵兆呢？專家指出，人們通常會經歷某些身體和精神變化，這些變化通常在死亡前的最後一到三個月開始，包括食欲減退、便祕或尿失禁、出現幻覺等，還有一種特別的呼吸聲，被稱為「瀕死嘎嘎聲」，這是因吞嚥困難，無力將聚集喉後部的口腔分泌物咳出，或肺部分泌物增加，於吐氣時發出痰音般的嘎嘎聲。痰音在吸氣、吐氣都會發生；嘎嘎聲在吐氣時較明顯。

•疲勞、嗜睡、不易喚醒

•食欲減退或吞嚥困難

•便祕或尿失禁

•精神錯亂、出現幻覺等譫妄狀況

•血壓和心率波動或不規則

•煩躁不安

•皮膚濕冷、手腳冰冷

•疼痛加劇

•呼吸急促或呼吸減慢或異常

•瀕死嘎嘎聲

每個人狀況不一定，也並非所有的徵兆都會出現。親人若有這些跡象出現，這時我們能做的，是他們在比較舒適的狀態度過，食欲不好不用硬要強餵，盡可能幫助他們解除各種不舒服與疼痛。

人知道自己什麼時候快死了嗎？一般而言，人們在死前會愈來愈嗜睡，漸漸陷入昏迷，一種深度意識喪失和反應遲鈍的狀態，此時他們無法再做出反應，但仍可能聽到其他人說話。因此，在親人臨終前，在他們身邊說說話仍被認為是有意義的，不管是對生者或將死者而言。

至於經歷漫長生病過程的人，同樣也會知道有預感來日不多，他們在很少的清醒時間時，會跟身邊的人透露，似乎看到要去的地方、已過世很久的親人等，這些跡象都說明他們即將離去。

而臨終的那一刻真的到來時，以下幾個現象顯示人已經死亡：

•感覺不到或聽不到呼吸。

•沒有心跳，脈搏、頸動脈博動都停止。

•對聲音或觸摸沒有任何反應。

•眼皮微微張開、眼睛固定在某個地方。

•下巴放鬆，嘴巴微張。

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