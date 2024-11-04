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新研究：未婚者抑鬱症狀概率較已婚者高80%

中國新聞組／即時報導
一項研究指出，未婚人士出現抑鬱症狀的概率或比已婚人士高出近80%。圖為一位抑鬱症患者在山西大醫院精神衛生科候診。（新華社）
一項研究指出，未婚人士出現抑鬱症狀的概率或比已婚人士高出近80%。圖為一位抑鬱症患者在山西大醫院精神衛生科候診。（新華社）

上海澎湃新聞指出，抑鬱症已是全球性的公共衛生問題，數據顯示，全球約有5%的成年人有嚴重的抑鬱症。一項新近發表的研究指出，未婚人士出現抑鬱症狀的概率或比已婚人士高出約80%。此外，男性和受教育程度更高的未婚人士其抑鬱風險更高。

報導稱，澳門理工大學應用科學學院副教授李克峰與美國哈佛大學公共衛生學院博士後研究員王翠翠，4日在《自然-人類行為》（Nature Human Behaviour）發表的報告提出上述觀點。

研究團隊分析來自7個國家—美國、英國、墨西哥、愛爾蘭、韓國、中國和印尼的10萬6,556名受試者的個體層面數據，並對其中2萬865人隨訪了4至18年，以研究已婚個人和未婚個人的抑鬱症風險。

研究發現，與已婚者相比，未婚者與抑鬱症風險的相關性高出79%，離婚或分居者的抑鬱症風險比已婚者高99%，喪偶者抑鬱症風險比已婚者高64%。

抑鬱症風險還與國家有關，西方國家（包括美國、英國和愛爾蘭）的未婚者抑鬱風險高於東方國家（包括韓國、中國和印尼）。此外，未婚男性的抑鬱症風險高於未婚女性，受教育程度高的個體抑鬱症風險高於受教育程度低的個體。

李克峰及其團隊認為，已婚者的抑鬱症風險更低可能是因為夫妻之間可以交換社會支持，有更好的經濟資源，以及對雙方的幸福感有正面影響。

受教育程度高的未婚人士出現抑鬱症狀的風險之所以更高，可能是因為遵守傳統婚姻規範的壓力、社會恥辱、缺乏配偶贍養費，以及在沒有伴侶支持的情況下難以平衡多個角色等。追求事業成功、財務穩定和專業認可，也可能帶來額外的心理壓力。

研究人員在論文中指出，該研究的局限在於數據來自自我報告的問卷，而不是抑鬱症的臨床診斷，且該研究中分析的所有夫妻均為異性戀。

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