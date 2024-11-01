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少吃糖分可預防慢性病 研究：生命最初1000天是關鍵

編譯羅方妤／即時報導
研究顯示，孩童在胎兒和嬰幼兒時期減少攝取糖分，能預防他們在成年後罹患糖尿病和高血壓。圖為10月27日，在加拿大里士滿，一名嬰兒被放在南瓜前拍照。新華社
研究顯示，孩童在胎兒和嬰幼兒時期減少攝取糖分，能預防他們在成年後罹患糖尿病和高血壓。圖為10月27日，在加拿大里士滿，一名嬰兒被放在南瓜前拍照。新華社

英國衛報報導，研究顯示，孩童在胎兒和嬰幼兒時期減少攝取糖分，能預防他們在成年後罹患糖尿病和高血壓，從生命孕育起到幼兒大約兩歲的1000天是關鍵期。

研究發現，生命最初1000天是關鍵期，這是因為嬰兒最初是從母體吸收營養，然後轉而攝取配方奶粉和嬰兒食品。科學家們發現，在生命開始的早期，將糖分攝取限制在飲食指南所說的水平，能將中年時罹患第二型糖尿病的機率降低35%，罹患高血壓的機率則降低20%。

低糖飲食似乎也能延緩慢性病發生。在生命最初階段攝取較少糖分的人，其糖尿病和高血壓發病年齡分別比攝取糖分較多的人分別推遲了四年和兩年。

加州大學的塔德雅．格拉克納（Tadeja Gračner）表示：「在子宮內和幼兒時期暴露於糖分相對較低的環境，能大幅減少數十年後罹患糖尿病和高血壓的風險，以及延緩發病時間。」

這些研究員利用英國二次世界大戰時實施的配給制進行研究，該措施實施長達10年，直到1953年才結束。配給制實施期間，糖的配額和現代飲食指南所建議的量相當，但配給制結束後，糖的消費量增加近一倍，從一天約40克增加至80克。科學家利用生物樣本庫（UK Biobank）的數據，比較配給制實施期間受孕出生的3萬8000人，及配給制結束不久後受孕出生的2萬2000人的中年時期健康狀況。

研究員們發表在「科學」期刊的分析發現，在配給制實施期間受孕並成長到兩歲的人，他們中年時罹患糖尿病和高血壓的機率明顯降低。

英國南安普敦大學戈弗雷（Keith Godfrey）教授表示：「這是令人信服的新證據，進一步證明減少尚未出生的嬰兒和新生兒接觸的糖分，好處是持久的，包括降低中年罹患糖尿病和高血壓的風險。」

高血壓 加州大學 南加

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