養生保健/肝臟排毒牢記2個黃金時間 睡前熱敷有助養生

熱敷肝臟有助排毒養生。圖／田騏嘉提供

肝臟的健康與生活習慣、經絡循環密不可分。在中醫理論中，肝臟負責排毒與自我修復，與經絡循環息息相關，尤其晚上11點到凌晨3點的子時與丑時最為活躍，是肝臟進行解毒和修復的關鍵時刻。建議睡前可熱敷肝臟區域，幫助排毒。

根據中醫養生理論，子時與丑時是肝臟解毒排毒的黃金時間，因此保持規律作息、充足睡眠尤為重要，更可透過睡前熱敷與中藥調理，促進氣血流通，改善肝膽功能，幫助身體恢復平衡，達到長期健康的效果。

一名壯碩男子因煩躁易怒、口乾口苦、便祕 及兩側肋骨疼痛，且肝功能指數異常，長期失眠 ，經診斷後建議患者每晚睡前熱敷肝區，並搭配龍膽瀉肝湯來清肝瀉火，桂枝湯調和氣血，加上桃仁、大黃等中藥促進排便、疏通膽汁。經過一段時間調理，患者的肝火消退，肝功能明顯改善，睡眠品質大幅提升。

熱敷右上腹促代謝

肝臟位於右上腹部，在睡前熱敷肝臟區域，有助於促進血液循環，減輕肝臟壓力，幫助肝臟順利進行代謝排毒。

建議使用40-50℃（104-122℉）熱水袋進行肝臟熱敷，從腹部中央沿著肋骨往右上腹移動，讓熱量均勻傳遞至肝臟區域，每次熱敷不宜超過5分鐘，以免過度刺激，導致氣血凝滯或燙傷。

肝臟排毒黃金時間

子時（23:00-1:00）：是肝經最活躍時段，此時肝臟吸收氣血，進行排毒和修復。如果此時進入深度睡眠，肝臟的解毒功能會得到最好的發揮。但如果常熬夜或情緒不穩，容易導致肝氣鬱結，讓肝臟無法順利排毒。

丑時（1:00-3:00）：是膽經最活躍時段，肝膽互為表裡，膽經此時負責儲存和排泄膽汁，幫助消化體內的脂肪，肝臟排出的廢物能夠順利排出體外，因此，這段時間的良好睡眠，對促進肝膽功能至關重要。