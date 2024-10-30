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幻想被明星跟蹤 她思覺失調失婚又失業 靠針劑重拾人生

記者李青縈／台北即時報導
由左至右分別為，台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任陳柏妤、台北市立聯合醫院松德院區副院長邱智強、台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪、台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞、台北市立聯合醫院松德院區醫務秘書郭千哲、台北市立聯合醫院松德院區教學研究部主任陳文瑩、台灣社會與社區精神醫學會副秘書長林月屏。（記者李青縈／攝影）
由左至右分別為，台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任陳柏妤、台北市立聯合醫院松德院區副院長邱智強、台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪、台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞、台北市立聯合醫院松德院區醫務秘書郭千哲、台北市立聯合醫院松德院區教學研究部主任陳文瑩、台灣社會與社區精神醫學會副秘書長林月屏。（記者李青縈／攝影）

阿如30歲開始出現妄想、幻覺等症狀，以為被明星跟蹤，甚至不信任家人，不只與家人爭吵、無法工作，也拒絕就醫，最後因為出現自我傷害，因此由警消護送就醫，才被確診為思覺失調症。然而，因為用藥不規律，病況加劇，阿如甚至與先生離婚，最後8年前使用長效針劑後，幻覺減少，社會功能也慢慢復原，更重新開始工作。

思覺失調症為大腦功能失調的疾病，多巴胺分泌異常讓思考與感知功能失衡，好發20至30歲，常見症狀包括妄想、幻覺幻聽、整理思緒困難、辨識動作或解讀面部表情困難等。一旦發病，若未及早介入或中斷治療，大腦失衡狀況反覆發生，可能跟中風一樣多次復發，導致腦部損傷，進而影響認知、生活、社會及職業功能的缺損。

台北市立聯合醫院松德院區教學研究部主任陳文瑩說，慢性精神病人，比一般民眾有更高的死亡率，而透過長效針劑介入思覺失調，有助於減少死亡風險。根據健保資料庫統計，使用長效針劑的病友，急診使用率下降超過3成，住院風險也減少6成。

健保署每年編列針對長效針劑新台幣27億元（約8453.9萬美元）預算，台灣社會與社區精神醫學會林月屏副秘書長表示，根據統計，去年長效針劑專款的使用率達82.8%，相較於前一年提升了35.7%，顯示國內臨床確實有使用需求。

台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任陳柏妤說，以前是病人不願意吃藥才會建議使用，但是長效針劑早期使用效果好，並且第二代長效針劑，肢體僵硬等副作用大幅減少。長效針劑的使用觀念已經翻轉，但是患者對打針抗拒，認為較嚴重，目前臨床積極推動，健保也有給付，期待持續提升治療占比。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞說，長效針劑依藥效持續時間，目前有2周至6個月不同施打頻率的選擇。國內外實證研究顯示，藥效持續越久的長效針劑，越有助維持體內有效藥物濃度，降低因不規律服藥而復發的風險，進而幫助更多病友回歸社區與社會的可能性。

精神衛生法年底即將上路，協助精神病友回歸社區是重要任務之一。台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪指出，慢性精神病的照顧希望是以醫院為基礎，讓個案可以回歸社區，松德院區打造串連衛政、警政、社政、民政與基層診所和各級學校等系統，希望透過照護延續、康復持續的方式，協助個案回歸社區。

健保 中風 預算

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