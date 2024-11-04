想知道身體幾歲？測量單腳站立時間告訴你

單腳站可以測驗一個人骨骼、肌肉和神經的強壯程度，了解生理年齡後，能幫助優化相關訓練計畫；示意圖。（圖／123RF）

除了各項數據指標，美國妙佑醫療機構（Mayo Clinic）的研究團隊表示，單腳站立就能測試生理年齡，根據團隊的統計數據，50歲的人平均可以維持平衡9秒，而80歲者平均能維持3秒。

每日郵報（Daily Mail）報導，根據妙佑醫療機構的數據，單腳站時50歲平均可維持9秒，60歲7秒、70歲4.5秒、80歲2.6秒。

妙佑表示，單腳站需要身體在同一時間進行許多複雜的行為，耳朵裡有很多小器官保持平衡，眼睛提供視覺線索，身體和腿部的許多大肌群也參與其中。

妙佑指出，單腳站可以測驗一個人骨骼、肌肉和神經的強壯程度，那些數據是衰弱症（frailty）的指標；衰弱會降低身體應對壓力和從疾病及跌倒中復原的能力，導致健康出問題。

報導指出，妙佑診所團隊找了40位50歲至80歲的參與者進行一系列與運動相關的測試，受測者排除體重過重及患有會影響其平衡能力疾病者。

在平衡測試中，受測者被要求單腳及雙腳站，雙腳站時向前看，一次睜眼一次閉眼，並將腳放在兩個測力板上，以測量腳對地面施加的力量；單腳測試時，物理治療師告訴參與者站直，雙臂以舒服的方式擺放，時間到了就用手抬起一條腿，看能維持多久。

研究團隊發現，隨著年齡每增長十歲，一個人能單腳站立的時間會減少2.2秒，因此，若50歲的人能夠保持平衡15秒，那60歲的人能保持平衡12.8秒。

除了平衡能力，受測者也進行力量和步履測試；測試結果顯示，走路方式不會隨著年紀增長而有太大改變，但平衡能力、握力和膝蓋力量會隨時間流逝而有變化，隨著年齡變化最大的是單腳平衡。

報導指出，這份研究的結論是研究結果能幫助優化相關訓練計劃，改善長者的平衡和力量，讓高齡的失能延後出現或得以避免。