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婦科疾病年輕化 機械手臂手術 摘子宮肌瘤助孕

林則澄
新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君，現場模擬機械手臂輔助手術的操作過程。（記者林則澄／攝影）
新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君，現場模擬機械手臂輔助手術的操作過程。（記者林則澄／攝影）

婦科疾病向來是女性身體的未爆彈，且有年輕化趨勢，32歲林小姐婚後積極備孕一年苦無進展，就醫診斷出子宮內有近10顆肌瘤，最大的直徑高達9公分，還有在科技業擔任主管職的48歲李小姐月經大出血，竟是罹患早期子宮內膜癌所致。

台灣新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君表示，約三分之一收育年齡婦女都曾患過子宮肌瘤，最讓患者糾結的是子宮肌瘤可能影響受孕的機率及受精卵著床位置，但若要進行處置，又擔心傷及子宮影響生育功能，或縫合不當導致孕期子宮破裂。

他指出，婦科疾病的治療選項包括除統的開腹手術，及屬微創手術領域的腹腔鏡手術、機械手臂輔助手術，若為單科體積較小的肌瘤可直接使用腹腔鏡手術處理，不過複雜性子宮肌瘤位置較深也較不好清理，則更適合機械手臂輔助手術，因其具備靈活的多角度操作及清晰視野，不僅能完整摘除看得到的肌瘤，也能更細緻的縫合傷口。

後來林小姐擔心傳統手術後將影響生育功能，經與醫師討論，選擇機械手臂輔助手術，在不傷害子宮內膜的情況下徹底清除肌瘤，術後半年傳出懷孕的好消息。

於科技業擔任主管職的48歲李小姐因長期經期不規律至鄰近醫療院所就診，起初以為是子宮肌瘤引起的症狀，直到發生月經大出血的情形，進一步到醫學中心檢查為早期子宮內膜癌，便以機械手臂輔助手術進行婦癌分期手術，術後預後良好。

醫師在手術過程中透過儀器的鏡頭（左上）中的3D成像操作機械手臂，對病床上的患者（...
醫師在手術過程中透過儀器的鏡頭（左上）中的3D成像操作機械手臂，對病床上的患者（左下、右下）進行組織切除手術。（記者林則澄／攝影）

陳威君說明，目前手術仍是子宮內膜癌主要的治療方式，較年輕的患者因忙碌於工作，因此恢復較快、住院時間短是他們選擇治療方式的一大考量，而90%以上的子宮內膜癌患者會出現不正常出血，此為重要警訊，但第一期子宮內膜癌患者及早發現並接受手術治療，高達95%不會再復發。

他表示，對於子宮內膜癌患者，尤其BMI值超過30的患者，機械手臂輔助手術因可將手術屏幕放大到極高的倍率，使醫師擁有更清楚且立體的視野，對腫大或病變的淋巴可仔細剝離，避免傷害周邊的血管或輸尿管，提升安全性與精確度。

綜觀全球機械手臂輔助手術成長趨勢，直覺股份有限公司台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛表示，其多用於一般外科、泌尿科、婦科、大腸直腸外科、胸腔外科、頭頸部外科、心臟外科等療程。陳威君也提醒，雖然研究上顯示機械手臂輔助手術具有其趨勢，但仍須根據患者的病灶大小、位置、疾病情況及個人考量，給予最適合的治療方案。

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