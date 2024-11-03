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講不出話免開刀 復健2方法恢復嗓音

簡慧珍
台灣衛福部彰化醫院語言治療師顏婧縈示範吹水放鬆肩頸肌肉，減輕對喉嚨和聲帶的壓力。（記者簡慧珍／攝影）
台灣衛福部彰化醫院語言治療師顏婧縈示範吹水放鬆肩頸肌肉，減輕對喉嚨和聲帶的壓力。（記者簡慧珍／攝影）

歌手、教師使用聲帶時間長容易聲帶長繭，台灣知名歌星費玉清就曾聲帶長繭開刀，彰化縣蕭姓幼兒園老師也遇到相同困難，經嗓音復健和調整為前置共鳴的發聲方法，一個月見效，但醫師提醒，做到四大保護措施可減少傷害聲帶。

35歲蕭姓幼兒園老師從事教職七年，上課時講故事、陪伴孩童唱跳和戶外遊戲，要維持熱情活力與小朋友相處而整天不停講話，有時還要提高音量壓過孩子的吵鬧聲，兩個多月前她下班後常常聲音沙啞，有時發不出聲音，喉嚨非常疼痛。

蕭姓幼教師告訴醫護，她服用八仙果、澎大海，喉糖、枇杷膏都改善不太，只好到台灣衛福部彰化醫院就醫，確診為聲帶長繭。醫師建議採顯微手術移除聲帶繭或進行復健，她選擇復健，被轉介給語言治療師復健。

語言治療師顏婧縈表示，聲帶長繭主要症狀為聲音沙啞、說話吃力、發聲困難，講話時間愈久，嗓音就愈疲勞，醫療上可以手術或服類固醇改善，但臨床上即使手術移除聲帶繭，若發聲方式沒改變仍可能復發，很多病人就復發回診，有一名市場攤販手術後不到一年復發，原因出在他靠著嘶吼叫賣聚集人氣。

先練吹水運動、再改前置共鳴發聲

顏婧縈說，嗓音復健首先放鬆肩頸肌肉以減輕喉部壓力，做吹水運動放鬆聲帶，減輕聲帶的傷害。進一步要改善發聲方式，一般人說話常會喉嚨用力，這是一種費力的共鳴方式，如果改為前置共鳴，也就是共鳴位置在前腔的口腔，這樣較不傷害聲帶，發聲較有效率。

顏婧縈示範前置共鳴發聲的訓練方式，先將手放在鼻腔上並發出注音ㄇ（m）的聲音，感受鼻腔震動，接著發出注音ㄇ開頭的語詞，然後慢慢延伸到其它沒有注音ㄇ音的語詞、句子，當習慣後，自然會將前置共鳴當作習慣的發聲方式。

聲帶長繭常發生在特定職業，例如老師、攤販、業務員、導遊等，除了復健及調整為前置共振的說話方式，也要做到減少傷害聲帶四法，一是避免食用刺激性食物，二為適時補充水分保護聲帶外層黏膜，三是不要大聲吼叫，四是透過運動等方式提升肺活量，避免氣流不足，說話容易壓喉嚨傷聲帶。

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