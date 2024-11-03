潤燥補氣食材 霜降後防寒氣

中醫師提醒，秋季最後一個節氣霜降，代表要開始涼冷，人體更容易感受到乾燥，免疫系統也可能變得較為低弱，可多吃潤燥補氣食材圖為潤燥補氣食材示意圖。（中新社）

秋季最後一個節氣霜降過了，代表要開始涼冷。中醫師提醒，人體更容易感受到乾燥，免疫系統也可能變得較為低弱，可多吃潤燥補氣食材，如白木耳、蓮藕、山藥、紅棗、枸杞等。

霜降後，冬天即將到來，台灣執業中醫診所醫師沈俐伶透過新聞稿指出，季節交替之際，人體的適應能力較為脆弱，容易受到外界環境影響，透過飲食調養和生活習慣調整，不僅能提升免疫力 ，還可為冬天做好身體上的準備。

此時更容易感受到乾燥，沈俐伶建議，可以多吃潤燥補氣的食材，常見如白木耳、蓮藕、山藥、紅棗、枸杞等，具清熱、生津潤肺效果，可對抗秋季乾燥，還有健脾補肺、補氣養血等功用，有助提升免疫力。

沈俐伶強調，隨著早晚溫差加大，腰部、腹部保暖尤其重要，以免影響腹腔及骨盆腔的血液循環，同時應保持充足的睡眠、避免熬夜，有助身體在季節交替時期維持良好的免疫力，而適度的輕運動，像是瑜伽或皮拉提斯，可促進血液循環，提升抵抗力。

如果是正在備孕的女性，沈俐伶表示：「霜降是養卵黃金期。」因應天氣轉涼，重點應放在補腎、養血，比方說百合、黑芝麻、熟地黃等食材，各有助寧心安神、滋補肝腎、潤燥養血、補腎養陰等效果，能幫助女性在秋冬交替時期，保持卵巢功能穩定，提高生育機會。