生殖器恐滲出糞便 醫學生罹「腸道罕病」

發炎性腸道疾病因發炎、潰瘍，腸道凹凸不平、積水、滲血，易有細菌感染，體重容易驟減；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名醫學系二年級學生罹患發炎性腸道疾病，因家中經濟無法自費取得進階藥物，又擔心病況無法面對醫學系課業壓力，只好轉系，醫師指出，這類疾病好發在學生、上班族等20至40歲青壯年，部分患者腸道狹窄、穿孔、阻塞，甚至「肚破腸流」，瘻管導致肚皮、生殖器官滲出糞便，嚴重影響工作與生活，初期易被當成急性腸胃炎或腸躁症合併痔瘡出血。

發炎性腸道疾病（IBD）常見臨床症狀包含腹瀉、腹痛、血便、黏液便、貧血以及體重減輕，依照部位可分為潰瘍性結腸炎和克隆氏症。

台灣林口長庚醫院發炎性腸道疾病中心主任李柏賢說，免疫系統若只攻擊大腸表皮的黏膜層，造成連續性發炎，屬潰瘍性結腸炎以腹瀉、黏液便、血便為主；若攻擊口腔到肛門，且不只黏膜層，更達到深層的全層組織，造成跳躍性發炎、穿孔、瘻管、腹腔內膿瘍，則屬克隆氏症，以右下腹疼痛為主要表現。

台灣發炎性腸道疾病學會秘書長顏旭亨說，IBD病人外觀正常，但疾病反覆發作，嚴重腹痛、頻跑廁所，一天可能跑20多次，根本無法外出，嚴重需開刀，甚至得住院1至2個月，「有的患者因頻繁腹瀉，甚至大便失禁」，必須穿尿布才敢出門、坐車，以免臨時找不到廁所，但大眾對疾病了解有限，容易誤會對方是裝病請假、曠課。

李柏賢指出，正常人的腸道像是大理石地板，表面光滑、平整、充滿血管，可吸收水分；IBD病人的腸道黏膜因發炎、潰瘍，腸道破了千百萬個小洞，血管暴露造成出血、噴血，腸道如同鄉間泥巴路、凹凸不平、積水、滲血，易有細菌感染。

腸治久安協會理事長楊式光說，病人多是年輕學生、上班族；他自己的兒子在18歲時發病，大學4年就因病休學3次，體重更從80幾公斤掉到50公斤，除了嚴重腹痛、腹瀉，還衍生肛裂、瘻管、切腸與做腸造口，目前已與疾病共存20年。

李柏賢說，IBD成因複雜，目前研究顯示與基因、西化飲食、食品添加物、環境污染和腸道菌叢改變有關，亞洲國家發生率近年急遽上升，可能因為從原型食物轉向西化，以及食品添加物改變腸道微菌叢，導致在亞洲快速增加。