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便祕女3周大1次 吞瀉藥硬擠 啪一聲炸血「腸子掉出」

TVBS新聞網／編輯 易軍堯 報導
英國21歲女子便祕硬擠、不小心拉出腸子。便祕示意圖。（圖／123RF）
英國21歲女子便祕硬擠、不小心拉出腸子。便祕示意圖。（圖／123RF）

受到飲食、作息等因素影，「便祕」似乎成了不少現代人都會有的問題；英國21歲女子英厄姆（Courtney Ingham）因為罹患罕見疾病無法正常排便，長期都是「三周一次」的頻率讓她時常呈現腹脹狀態、甚至連吃瀉藥都不見起色，而誤以為只是飲食問題而沒放在心上的她，直到某一天在如廁時用力過猛爆血、掉出腸子，才緊急就醫接受進一步的治療。

綜合每日郵報（Daily Mail）等媒體報導，來自英國達勒姆郡紐頓艾克利夫（Newton Aycliffe）的英厄姆，在8個月前突然出現排便異常的情況，還伴隨嚴重的胃痙攣，但由於以前並沒有這樣的問題，因此英厄姆並沒有將此事放在心上。

一度以為只是飲食習慣影響，英厄姆決定從調整進食分量著手，未料後續不僅時常噁心想吐，甚至因為三周才能排便一次導致腹部脹的像懷孕一樣，連吃瀉藥也沒有任何作用，直到某天上廁所時意外發現腸子外露、這才驚覺不妙趕忙就醫。

英厄姆回憶表示，當時自己只聽見「啪」的一聲，就感覺到肛門處出血並伴隨劇痛，低頭一看才發現竟是自己的腸子外露，趕忙就醫才接受修復手術，目前仍在想辦法治療括約肌收縮、直腸脫垂等相關問題；並以自身經驗呼籲大眾應及早就醫。

便祕女3週大1次！吞英瀉藥硬擠　啪一聲炸血「內臟掉出」

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