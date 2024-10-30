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小時候胖…成年後八成繼續胖 心臟病、罹癌風險大增

廖靜清
醫師提醒，兒童肥胖會增加日後罹患心臟病、糖尿病、癌症風險；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，兒童肥胖會增加日後罹患心臟病、糖尿病、癌症風險；示意圖。（圖／123RF）

世界衛生組織於2022年提出，全球每8人中就有1人患有肥胖症；其中，5歲以下小朋友有3700萬人體位過重。台北醫學大學營養學院院長謝榮鴻指出，兒童肥胖問題只會愈來愈嚴重，更會增加日後罹患心臟病、糖尿病、癌症風險。

謝榮鴻呼籲，小時候胖，會養成易胖體質，有八成的孩子會繼續胖下去，不只影響健康，也會影響自信心以及人際社交。但多數的孩子不知道肥胖是疾病，也沒有減肥動機，更無正確的減肥方法。

謝榮鴻表示，肥胖對學童的影響眾多，包括成長遲緩、注意力下降、免疫力低下、貧血，容易罹患糖尿病、代謝症候群、血脂異常等。不過，孩童對肥胖沒有意識，家長也不覺得肥胖是疾病，甚至認為「長肉才會抽高」，一直吃下去、吃錯食物，可能會讓孩子生早熟、長不高。

謝榮鴻提醒家長執行「85210」健康成長密碼：每天睡足8小時、每日均衡5蔬果、每日觀看3C螢幕時間少於2小時、每1日運動至少30分鐘、多喝水0糖飲，藉由日常生活習慣，遠離脂肪上身。

過重或肥胖的學童，背後都有個致胖的環境，謝榮鴻強調，家長及師長要好好檢視原因，培養健康飲食、規律運動習慣。不要讓孩子容易取得甜食、炸物，多以其他天然食物做取代，遠離脂肪肝、糖尿病、尿酸過高、性早熟等健康隱憂。

心臟病 癌症

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