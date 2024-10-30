嬰幼童發高燒抽搐別大意 除熱痙攣也可能是腦膜炎

醫師提醒，3歲以下兒童因腦部發育尚未成熟穩定，腦細胞較容易被激發而異常放電導致痙攣；示意圖。（圖／123RF）

嬰幼兒照護常出現緊急狀況，讓新手爸媽措手不及。日前台灣一名2歲女童突然昏厥失去意識，緊急送醫後，醫生判斷是熱痙攣，及時給予退燒藥、注射點滴。

高雄市立大同醫院表示，日前一名2歲左右幼兒由父母親抱著帶往急診，經檢傷，小孩體溫為攝氏39.2度，家長主訴除了發燒以外還有抽搐現象。

經緊急抽血檢驗後，醫師判斷為單純性熱痙攣，並給予抽血、給氧、退燒藥物、點滴注射症狀處置，並建議住院觀察。

嘉義基督教醫院表示，熱性痙攣是指發生在5歲以下的嬰幼兒或兒童，在急性體溫升高至某種程度而併發痙攣，一般發作時間約2至3分鐘，通常不超過15分鐘。

嘉義基督教醫院解釋，發燒會導致神經細胞的興奮提高，特別是3歲以下的兒童腦部發育尚未成熟穩定，腦細胞較容易被激發而異常放電導致痙攣，故在體溫急遽升高時易發生抽搐。3歲之後，兒童腦部成熟穩定度變高，故熱痙攣極少見於5至6歲以後的孩子。

熱痙攣因無中樞神經系統的感染，故發生後不會產生神經功能的缺損；通常男童多於女童，有家族遺傳病史，較容易發生在12至18個月大幼兒。但兒童抽搐同時有發燒的情形，並不一定是發燒性抽搐，也有可能是腦膜炎、腦炎、或腦病變等；因此必須就醫，由醫師來確定原因。