外食營養不均 缺乏維他命B群恐影響記憶力

營養師提醒，緩解壓力可多攝取富含維生素B群、色胺酸、鈣質及鎂4種營養素的食物，讓心情變好；示意圖。（圖／123RF）

現代人生活工作忙碌，有些人為了提振精神，每日固定補充維他命B群，臉書 粉專「藥博士 正藥說」日前發文表示，民眾只要飲食均衡，不至於缺乏維他命B。若服用後卻出現腸胃不適和皮膚紅癢等症狀，恐代表對菸鹼酸過敏。

臉書粉專「藥博士 正藥說」表示，維他命B對大腦的運作還有神經修復扮演重要的角色，因此如果缺乏的話，記憶力還有認知功能可能都會受到影響。

常常熬夜、交際應酬、壓力大等族群，都會有B群缺乏的潛在風險。「藥博士 正藥說」指出，維他命B需要從食物中攝取，無法由人體自行合成。雖然理論上只要飲食均衡，基本上B群的攝取都不致於缺乏，但是因為現在外食比例增加，民眾發生營養不均衡的情況較高。

所有人都適合補充B群嗎？「藥博士 正藥說」說明，醫學上維他命B屬於「水溶性維他命」，就算攝取過多也會伴隨尿液排出，基本上大多數人都可以適當的補充，但是因為身體能吸收的有限，因此多食無益。

「藥博士 正藥說」提到，有些人會對維他命B群中的B3，也就是俗稱的菸鹼酸，產生過敏反應，常見的症狀有腸胃不適和皮膚紅癢，如果服用完B群後有類似症狀，建議停止服用當前產品或選擇菸鹼酸含量較低之健康補給品。

最後，「藥博士 正藥說」也提醒，如果有肝臟疾病或有在服用抗凝血、帕金森症等慢性疾病藥物的病患，使用前可以先跟專業的醫護人員討論。