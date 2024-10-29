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反覆泌尿道感染、血尿勿輕忽 可能是癌症前兆

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反覆泌尿道感染，女性是好發族群，醫師提醒，膀胱鏡是一種侵入性的檢查方式，必須做局部麻醉；示意圖。（圖／123RF）
反覆泌尿道感染，女性是好發族群，醫師提醒，膀胱鏡是一種侵入性的檢查方式，必須做局部麻醉；示意圖。（圖／123RF）

反覆泌尿道感染或有血尿等症狀，切勿輕忽，很有可能是癌症前兆，一旦出現症狀千萬別拖，一定要盡早到醫療院所檢查並治療。

女性及年長者 為好發族群

台灣民權精睿泌尿科診所院長朱信誠說明，泌尿道感染是常見的泌尿問題，特別要注意的是反覆泌尿道感染，尤其女性是好發族群，因尿道較短僅約四公分，還有些女性放置植入物，例如：子宮避孕器或長期置放尿管等，都較易發生反覆泌尿道感染，尤其當停經後，女性荷爾蒙的保護力降低，感染機率隨之升高。

另外，天生結構異常的人或免疫力較低下者，如：糖尿病患者、年長者及攝護腺肥大的男性，攝護腺肥大通常在40歲後發生，症狀為尿不乾淨、尿流變小、夜尿以及頻尿等，若沒有治療的話，長期下來，也容易導致泌尿道反覆感染的問題。

無痛血尿 盡速就醫別忽視

朱信誠指出，血尿則是另一個常見的泌尿問題，造成的原因有可能是感染或結石，其中最令人擔心的則是膀胱或泌尿道腫瘤

至於不痛不癢的血尿可以不去治療、讓他自己復原嗎？民權精睿泌尿科診所醫療長魏汶玲表示絕對不行，常見的泌尿道感染、結石、腫瘤，甚至使用一些抗凝血藥物，都有可能導致血尿，尤其腫瘤是大家所不樂見的，例如：膀胱癌、腎臟腫瘤或輸尿管腫瘤等，因此，若發現有無痛的血尿，千萬不能輕忽，一定要盡速就醫檢查並治療。

朱信誠進一步解釋，除了攝護腺肥大之外，年輕男性常在性行為後出現攝護腺發炎的狀況，尤其是沒有戴保險套或有多重性伴侶者，若不幸細菌感，當細菌逆行到攝護腺，就會導致攝護腺發炎；除了排尿會疼痛外，發燒、會陰部疼痛也是常見症狀，若不積極治療，恐演變為難治的慢性發炎外，還可能會導致不孕。

年長男性則常見攝護腺腫瘤，包括基因、環境或抽菸等因素，再者隨著年齡老化、基因突變等原因，都可能罹患攝護腺癌，必須透過抽血、切片等檢查來確認有無罹癌，之後可以攝護腺全切除手術或賀爾蒙、放射療法來治療。

高風險群 應定期做膀胱鏡

魏汶玲則指出，膀胱鏡是一種侵入性的檢查方式，類似常見的大腸鏡、胃鏡等檢查，透過內視鏡放到特定部位去做檢查，必須做局部麻醉，相對於女性來說，男性的尿道較長，在尿道深處靠近攝護腺處有可能無法被麻醉，若是使用傳統硬式膀胱鏡，恐會讓患者感受較不舒服，針對這個問題，目前有可彎曲的軟式膀胱鏡，不限於男女性，皆可降低檢查時的不適感。

魏汶玲更進一步說明，執行膀胱鏡檢查會從尿道進入，將內視鏡深入膀胱探測有無異常，例如：尿道狹窄、攝護腺肥大、膀胱結石或腫瘤等問題，同時也可同步治療，舉例來說，膀胱息肉或尿道狹窄、膀胱結石等，都可在檢查後做處置。

朱信誠表示，一次性膀胱鏡在海外已廣泛使用，拋棄式軟式膀胱鏡能降低感染風險，另由於管腔空間較大，可做較為詳細的檢查和治療。魏汶玲則呼籲有膀胱癌、泌尿道上皮癌病史的族群，最好要定期做膀胱鏡檢查，才能確認癌細胞有無復發和轉移等問題，以期早發現早治療。

腫瘤 癌細胞 癌症

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