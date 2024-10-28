1天拉10次、出門得包尿布…「糞中菌」移植救命

「困難梭菌感染」會導致腹瀉痛、血便和發燒，嚴重恐致死；示意圖。（圖／123RF）

72歲的孫先生罹患糖尿病、高血壓 以及慢性腎病，近5個月來持續腹瀉和腹痛，每天需上廁所十次以上，而且一吃東西就想跑廁所，出門時不得不包尿布，因此很怕外出與朋友聚會，這使得他整天足不出戶，情緒憂鬱，半夜也需爬起來上廁所，嚴重影響睡眠品質，體重減輕了8公斤，食欲大減。

困難梭菌感染 嚴重恐致死

台灣新北林口長庚微菌治療中心主任李柏賢說明，上述患者糞便檢驗顯示困難梭菌感染，經口服抗生素治療後，每次好轉不久即復發，苦不堪言。在子女的鼓勵和安排下，他轉診至林口長庚微菌治療門診，經專業評估後，選擇住院接受大腸鏡微菌叢植入治療。治療後隔天返家，一周後回診，神采奕奕的孫先生表示治療後不再腹瀉，能正常出門與朋友聚餐，至今兩年無復發。

李柏賢解釋，困難梭菌感染（Clostridioides difficile infection, CDI）是一種由困難梭菌引起的腸道感染，高風險族群包括抗生素使用者、高齡者、住院患者、癌症 患者、發炎性腸道疾病患者、洗腎患者以及免疫力低下者。症狀包括嚴重腹瀉、腹痛、血便和發燒，嚴重病例可能致死。抗生素治療後復發率高，成為現代醫療的難題。直到微菌叢植入治療的普及，情況才有所改善。

李柏賢提到，微菌叢植入治療（Fecal Microbiota Transplantation, FMT）是指將健康捐贈者的糞便經過處理後移植到患者腸道，恢復腸道微生態系統。2013年新英格蘭 雜誌研究顯示，針對反覆CDI，微菌叢植入治療的成功率高達94%，遠超抗生素治療的31%。因此FMT成為指引推薦的治療方法，相關製劑也得到美國食品藥物管理局核可上市。

FMT也可治療腸躁症、肥胖

FMT不僅用於治療難治或反覆的CDI，還可有效治療發炎性腸道疾病、腸躁症、肥胖、移植物抗宿主病引起的腸炎等腸道疾病。通過腸腦軸機制，也開始應用於自閉症、帕金森氏症、失智症等腦神經疾病的治療。有研究顯示，FMT可提高癌症患者對免疫治療的療效，顯示出其在現代醫學中的突破性潛力。

為何不直接服用益生菌呢？李柏賢補充，是因為口服益生菌通常只包含一種到數種有益菌，而讓這些單一菌種成功通過胃酸，並在腸道內定植和壯大，是一個相當困難的過程。它們需要在腸道中對抗並取代原有的細菌，這對於僅作為保健用途的益生菌來說是極具挑戰性的，因此很難用益生菌來單獨治療疾病。

然而，FMT則是將一整個健康的微生態系統移植過去，就像一支編制完整的軍隊，能夠有效重建患者腸道的菌群，進而達到治療疾病的效果。

（本文由「健康醫療網」提供）