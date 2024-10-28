「三低一高」荷爾蒙治療 改善更年期症狀

醫師提醒，女性出現更年期症狀，可藉良好的生活習慣及規律運動改善；示意圖。（圖／123RF）

更年期的發生是因為卵巢功能的衰退，導致女性荷爾蒙分泌逐漸減少，因而造成婦女生理性、心理性及身體上的變化。

台灣高雄醫學大學婦產部盧紫曦主治醫師指出，女性更年期年齡大約發生在50至51歲，若長達12個月無月經，就是已經進入到停經，停經前月經開始不規則到完全停經的這段時期，就是更年期。這段時期雌激素缺乏引起的系統性或局部生殖泌尿道症狀，則稱為「更年期症狀」。

若是因為因婦科癌症 或腫瘤 而需把子宮卵巢切除或癌症患者經過化學治療後，可能發生早發性卵巢衰竭，提早面臨更年期症狀。

出現更年期症狀，可以使用荷爾蒙治療來改善更年期症狀。盧紫曦提及，使用荷爾蒙療法的好處，包括降低冠狀動脈心臟疾病風險、降低骨質疏鬆或骨折風險、緩解更年期症狀還有降低大腸直腸癌風險。

荷爾蒙藥物治療的原則採用「三低一高」的用藥原則：

低劑量：使用最低的劑量的雌激素來緩解更年期不適症狀。

低使用年齡：60歲以前或停經十年內的婦女使用安全性會比較高。

低使用年限：如果更年期不適症狀已經減緩或消失，經醫師評估後可慢慢減少劑量直到停藥。

高度個人化：使用前醫師會詢問個人疾病史、家族疾病史，並接受完整的使用前檢查，以確認個案是否適合使用荷爾蒙補充療法。

不適合荷爾蒙補充治療的族群，包括了有乳癌病史或家族史的婦女、子宮內膜癌的婦女、陰道或子宮不正常出血者、有心血管疾病的婦女、曾經有腦部中風 的病史、有凝血功能問題、靜脈栓塞高風險群組或曾經肺栓塞病史。

針對更年期生殖泌尿道症候群的治療方式有分為荷爾蒙治療與非荷爾蒙治療。盧紫曦說，目前的第一線治療，包括使用含非雌激素成分的陰道保濕劑和潤滑劑陰道，以緩解陰道乾澀，性交疼痛的情況。局部陰道雌激素凝膠(Premarin vaginal cream )或雌激素陰道錠(Estriol- E3 vaginal tablet)可以改善陰道乾澀以及灼熱的問題。

應力性尿失禁的患者若第一線治療方式效果不佳，或者不適合使用荷爾蒙補充治療的婦女，如婦科癌症或乳癌的病患，則可以選擇陰道雷射以及單極射頻治療(Monopolar Radiofrequency Therapy)，好處是免動刀，門診治療不用住院， 恢復期快。

面對更年期，盧紫曦分享，無非是養成良好的生活習慣及規律運動。每天攝取鈣質 (1200mg)以及補充維生素D(800 IU)預防骨質疏鬆。每年定期回婦產科門診做超音波檢查以及抹片檢查，如更年期後出現陰道不正常出血，應提早回婦產科門診檢查。建立樂觀人生以及多參與社交活動。

同時提醒婦女多監測血糖、血脂，還有血壓的變化，通過運動跟飲食控制來減低加代謝症候群跟骨質疏鬆的風險。

（本文由「健康醫療網」提供）