女大學生裝人工肛門後腸沾黏 針灸減痛助復元

醫師提醒，裝上人工肛門，若術後腸阻塞伴隨發燒、乾嘔、腹脹等症狀，可利用針灸減輕疼痛；示意圖。（圖／123RF）

不少民眾傷筋動骨會尋求中醫，但中醫應用更廣，21歲女大學生接受外科手術裝了人工肛門，術後腸阻塞，伴隨發燒、乾嘔、腹脹，還常在半夜痛醒，除了給予軟便劑、抗生素及止痛藥緩解症狀，也利用針灸減輕疼痛，所幸症狀改善，不需手術，如今順利出院，重返校園。

以台灣為例，一年有超過百萬人透過針灸改善疑難雜症，中華民國 醫師公會全國聯合會理事長詹永兆表示，針灸是在特定經絡和腧穴上插入細針，透過調節身體氣血、神經系統和免疫功能，有效治療疾病，包括顏面神經麻痹、五十肩、頭痛、腰扭傷、坐骨神經痛、退化性關節炎等其他各類適應症。

台北馬偕紀念醫院中醫部主任陳光偉分享一名21歲女大生，接受腹腔外科手術後腸沾黏，經由針灸治療改善症狀的案例。（記者林則澄／攝影）

中醫也被廣泛的應用在特定疾病、癌症 等全民健保 相關試辦計畫，台北馬偕醫院中醫部主任陳光偉表示，一名21歲女大生去年8月因大腸憩室炎破裂，今年7月底先後接受部分腸切除及脾切除與橫結腸造口術，即俗稱的人工肛門，起初結腸造口閉合手術順利，她以清淡進食為主，但仍出現腹脹、腹痛，改用鼻胃管減壓治療並禁食。

不過，女大生禁食兩周後症狀仍未改善，時有發燒，且頻繁乾嘔、水瀉，還會在夜間痛醒，只好透過軟便劑、抗生素及止痛藥緩解症狀，並經X光診斷為術後沾黏導致的腸梗塞。

陳光偉指出，女大生當時呈現脈澀、舌色紅剝苔，且腹部鼓脹，扣診有鼓音等，一周內接受三次針灸治療，在曲池、外關、合谷、足三里、上巨虛、下巨虛、三陰交、公孫、太衝、湧泉等部位留針20分鐘，症狀明顯改善，如今順利出院，重返校園。

陳光偉說明，近幾年雖然常用術後防沾黏產品，但術後腸沾黏引起腸阻塞時有所聞，可能發生在術後任何一個時期，短至術後幾天，長至術後20、30年都可能發生，腸阻塞症狀為腹脹、腹痛、沒有排氣，甚至嘔吐及發燒等，一般治療先以禁食、打點滴輸液、放鼻胃管及X光追蹤，經過數天至一兩周，若無法改善則再次手術，在等待期間若有感染現象應立即手術治療。