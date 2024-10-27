青春痘沒認真治療 蟹足腫惡化成「疤痕森林」

一名患者具有蟹足腫體質，因長青春痘，未即時治療，導致胸口等部位出現一片青春痘引起的蟹足腫疤痕，猶如一片「疤痕森林」。（圖／王修含醫師提供）

傷口沒照顧好可能會留下明顯疤痕，有些人的體質容易產生「蟹足腫」，沒有認真治療不只影響外觀，還會使皮膚又痛又癢，甚至持續復發，而且不止切割傷等外傷，就連看似殺傷力不大的青春痘，都可能惡化成一片怵目驚心的「疤痕森林」，如果早期透過口服A酸等方式治療青春痘，其實有機會避免惡化。

台灣台大醫院皮膚部兼任主治醫師王修含說，蟹足腫的形成與體質及受傷部位有關，外觀和肥厚性疤痕相似，甚至無法區別，不過肥厚性疤痕只會侷限在原來的受傷部位，且可能會縮小，蟹足腫卻可能往外擴張亂走，形成像「蟹足」的病灶，提醒患者一定要認真治療，否則又痛又癢，蔓延到關節 部位恐引起機能損失，生活跟功能都會受到影響。

王修含表示，蟹足腫拉扯關節導致的機能損失，以肩關節為例，患者連抬手拿東西都會很痛，手難以伸展，就連睡覺翻身都會痛，手術去除是其中一個方式，不過需要配合放射治療；不願意手術的病人，則建議搭配適時搭配冷凍治療、類固醇注射、染料雷射、肉毒桿菌素注射等方式，因蟹足腫屬於體質造成的影響，有可能會反覆發作，需特別留意。

使用前矽膠貼片，要先將疤痕部位及周圍皮膚清洗乾淨，視情況修剪多餘毛髮，並裁減合適矽膠片大小。（記者賴昀岫／攝影）

一般民眾印象裡，可能是切割傷、燒燙傷等外傷，才會留下蟹足腫疤痕，不過王修含在診間碰到過不少例，是因為青春痘沒有照顧好，導致出現一整片蟹足腫疤痕的個案，這類族群通常為高中到大學階段的年輕人，但發展到這樣其實很可惜，如果有青春痘治療或口服A酸的早期介入，不至於這麼嚴重，所以這類患者如果蟹足腫治療快結束，又出現青春痘時，就會早期介入治療。

塗抹矽膠凝膠時，要按同一方向，避免來回搓揉導致分布不均。（記者賴昀岫／攝影）

矽膠疤痕處理產品用來減少疤痕、預防蟹足腫，使用於手術疤痕、燒傷疤痕、外傷疤痕等，常見的品項有矽膠貼片和矽膠凝膠等，作用機制是保持疤痕區域的水分，協助恢復角質層屏障，降低經皮水分散失，抑制疤痕增生，通常需要早期介入，例如兩周內開始使用，但需要留意皮膚刺激與過敏反應，特別是感染或未癒合的傷口，要避免使用，否則反而成為「細菌培養皿」。

王修含表示，皮膚的傷口通常在一周內癒合，不過糖尿病、營養不良，或在特殊部位，常常容易碰到等類型的傷口，則屬於例外狀況，原則上癒合是指表皮層都長好，顏色可能呈現反白，或色素沉澱，「結痂不建議使用」，因為底下可能還是有感染，如果要判斷是否已癒合，可用酒精或消毒水擦拭，感到刺痛代表還有小傷口，如果明顯發紅、滲出組織液甚至化膿，是絕對不能使用的。