冒痘流膿多年 竟是化膿性汗腺炎

一名30歲吳先生身體近年多處冒痘流膿，因傳統藥物或手術效果有限，改由生物製劑治療，逐漸康復。(圖／台北慈濟醫院提供)

一名30歲吳先生身體近年多處冒痘流膿，不只疼痛難耐，甚至散發異味。台北慈濟醫院皮膚科主治醫師廖澤源表示，因傳統藥物或手術效果有限，經生物製劑治療，選擇性地抑制體內發炎因子，吳先生患處大幅進步，不再疼痛及流膿，提升生活品質。

吳先生多年前於臀部、腋下及胸口長出幾粒伴隨著化膿的凸起顆粒，患處不僅反覆紅腫流膿、疼痛難耐、散發異味，還需墊著多層紗布，甚至要包尿布，才能防止膿汁滲透到外衣褲。

廖澤源診斷，吳先生為化膿性汗腺炎，經傳統藥物治療效果有限，因此決定向健保 申請專案生物製劑治療，在規則治療下，吳先生的患處已經大幅進步，不再疼痛、流膿及飄散異味，大幅提升生活品質。

廖澤源指出，化膿性汗腺炎為一種罕見的自體發炎疾病，盛行率介於0.05%至4.1%之間，發病年齡多介於15至24歲之間，且體型肥胖或是有抽菸習慣者更是高危險族群。病灶發炎化膿所散發的惡臭，常使病患被誤解為衛生習慣不佳，遭受異樣眼光；若未適當治療，一旦產生竇道或蟹足腫，除對皮膚外觀造成永久影響外，治療時間亦會被延長。

廖澤源提到，治療上除傳統藥物如口服抗生素、A酸等治療外，必要時也會將腫脹的膿瘍或化膿的結節刺破或切開，引流膿汁，或對病灶處注射類固醇以減輕疼痛與發炎，而當傳統口服藥物治療及手術效果有限，則可以考慮生物製劑治療。

廖醫師說，生物製劑是一種標靶藥物，能夠選擇性地抑制化膿性汗腺炎患者體內特定的發炎因子，為當前對於化膿性汗腺炎極佳的治療方式，患者也要避免抽菸及控制體重，避免過重過胖，維持良好的生活習慣。

廖澤源提醒，化膿性汗腺炎需要規則長期治療，是一場長期抗戰；若發現相關症狀，且半年內反覆發作兩次以上，務必趕緊就醫，及早發現、及早治療。