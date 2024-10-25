婦嗜重口味 腹痛揪出大結石

醫師毛士豪(圖)說，黃姓婦人經腹腔鏡手術切除膽囊後，果然發現是兩顆膽結石惹的禍。(圖／台灣亞大醫院提供)

一名56歲黃姓婦人嗜吃麻辣鍋及炸物，日前與友人嗑完火鍋返家，右上腹突然隱隱作痛，休息後腹痛如絞，還延伸到右肩，送急診查出膽結石阻塞膽囊，引發急性膽囊發炎，切除膽囊後揪出兩顆黑色「大粉圓」，決定啟動少油人生。

5種人屬高風險族群

台灣亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師毛士豪說，膽結石是常見消化系統疾病，膽囊或膽道內形成固體物質的結石；根據統計，膽結石的高風險族群以年紀大、女性、肥胖、高膽固醇飲食、快速減重 者等五族群居多，但有結石的人不一定產生症狀，因此許多民眾平時可能根本無法察覺。

黃婦就診時表示，她之前僅出現過幾次腹痛或消化不良症狀，吃胃藥後就改善許多，完全沒想到跟膽結石有關。

醫師毛士豪說，黃姓婦人經腹腔鏡手術切除膽囊後，果然發現是兩顆膽結石(圖)惹的禍。(圖／台灣亞大醫院提供)

毛士豪說，膽囊收縮時，若膽結石會堵住膽囊出口，導致膽汁沒辦法順利排出，引起典型的右上腹痛。黃婦發燒、白血球異常升高，手壓右上腹，因疼痛而停止吸氣，出現典型「莫非徵兆」，確認是急性膽囊炎。

避免吃高油脂食物

黃婦接受建議，先採取禁食、抗生素治療，待急性期過後擇期安排腹腔鏡膽囊切除手術，在腹部切開三至四個1至2公分的小傷口，以特殊器械在放大電視畫面下摘除膽囊，順利取出兩顆直徑約2公分、宛如黑粉圓的膽結石，讓患者如釋重負。

毛士豪提醒，多數膽結石手術病患會在術後半年恢復正常，未來需避免吃高油脂的食物，以免引起腹瀉、腸胃不適，平常也建議應以清淡飲食為主，多吃膳食纖維幫助消化，減少膽囊負擔。