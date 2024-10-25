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腎友顧好「第二心臟」 促進血液循環

廖靜清
下肢水腫可能是心臟衰竭、腎臟疾病所造成；若腿部長期處在嚴重積水狀態，也會加速腎損傷惡化。(本報資料照片)
下肢水腫可能是心臟衰竭、腎臟疾病所造成；若腿部長期處在嚴重積水狀態，也會加速腎損傷惡化。(本報資料照片)

一名65歲女性糖尿病友，罹病已經20年，後來演變成慢性腎衰竭第三期，雖然有輕微蛋白尿，但三年來腎絲球過濾率一直維持在50分上下，生活品質還算良好。近期回診時，小腿嚴重水腫，不良於行只能坐著輪椅，診斷為急性腎損傷。

台灣腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，腎臟病導致水腫，通常在慢性腎衰竭第四期以上才會開始出現。這名個案在腎臟病第三期就已經下肢水腫，且要靠輪椅輔助，研判是小腿肚長久沒有收縮導致，腿部長期處在嚴重積水狀態，加速腎損傷惡化。

洪永祥提到，小腿肚又被稱為人體的「第二心臟」，靠著強壯的肌肉像幫浦般，協助血液輸送至全身各處。心臟、腎臟、小腿肚是促進血液循環的三個健康要素，缺一不可。當心臟或腎臟衰竭時，會出現小腿水腫症狀，若保養好第二顆心臟的收縮功能，即可提升腎功能。

臥床、久坐、久站是讓第二顆心臟逐漸衰竭的主因，洪永祥表示，慢性腎衰竭的腎友，一定要善用第二顆心臟來保護腎功能。如果不設法復健起身站起來或加強小腿肚收縮，腎功能就會一直衰退下去。

他建議，從飲食控制、體重管理、疾病治療這三點來搶救腎功能，平時也要養成鍛鍊小腿肌力的習慣，增進行動力及血液循環。

1.補充足夠的優質蛋白，避免肌少症：腎友要限制蛋白質，但還是要吃到適量的優質蛋白質，並且要有足夠的熱量與營養，千萬不要過度限制蛋白質而導致肌少症。

2.控制體重，減少對下肢的負擔：腰圍超過正常值的中廣體型，會造成下肢肌肉關節負荷大外，也會壓迫下肢水分的回流。若女性腰圍大於80公分、男性腰圍大於90公分，或是BMI超過27，建議減重諮詢，努力減去至少原始體重的10%。

3.積極治療關節退化問題：退化性關節問題，是許多腎友久坐無法運動下肢的主因，建議一定要治療並復健下肢關節。若嚴重到需要進行置換療程，保守療法無法達到預期效果時，可選擇開刀恢復行動力。

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