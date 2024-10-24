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膝蓋痛到走不動 新式膝關節保留手術免換人工關節

記者賴昀岫
醫師指出，是否接受膝關節置換術，也就是俗稱的「人工關節」，是多數病人最關心的問題之一。示意圖。（圖／123RF）
醫師指出，是否接受膝關節置換術，也就是俗稱的「人工關節」，是多數病人最關心的問題之一。示意圖。（圖／123RF）

61歲的藍先生從事建築業，10多年前發生車禍骨折，後來左膝關節疼痛、無法蹲跪，走不到10分鐘就得停下來休息，期間也嘗試過龜鹿二仙膠等產品，也花錢購買特製鞋墊，卻仍未好轉，到台北醫學大學附設醫院接受新式膝關節保留手術，不僅不用換人工關節，生活品質也大幅改善。  

北醫運動醫學科主治醫師吳家麟指出，膝關節分為內側、外側和髕骨關節，是否接受膝關節置換術，也就是俗稱的「人工關節」，是多數病人最關心的問題之一，如果三處壞兩處，就要考慮全膝關節置換，壞一個地方的話，可以考慮高位脛骨矯正手術或單關節置換。

年紀是另一個考慮因子，吳家麟舉例，50歲的病人多半會評估先矯正，至少可以再撐個10年、20年，就像是一個「買時間」的手術，整體而言，還是希望先評估矯正，不過對於70歲以上的患者，就會建議直接換人工關節。

吳家麟指出，膝關節保留手術是專門修復膝關節問題的技術，常見方式包括高位脛骨矯正術（HTO）、遠端股骨矯正術（DFO），主要是矯正各種膝關節內翻、外翻的變形，並減少膝關節退化或運動損傷導致的疼痛，進而延緩人工膝關節的置換。

吳家麟表示，針對嚴重變形的關節，可合併上述兩種手術，搭配韌帶重建手術，有效處理因運動損傷，導致的膝關節創傷性關節炎，並可促進膝關節內軟骨再生，比較特別的是，臨床上也有病人是因為多年前的骨折，造成膝關節變形。

以藍先生的狀況而言，10多年前車禍受傷導致骨折，加上工作需要爬上爬下，近年來膝關節持續疼痛，導致無法蹲跪，上下樓梯也有困難，嚴重干擾生活。經檢查發現，膝痛主要是因為，多年前的骨折導致下肢遠端脛骨骨折變形，連帶造成膝關節內翻變形，評估需要進行陳舊性骨折矯正手術，以及高位脛骨矯正手術，減輕膝關節內部壓力，術後恢復良好。

吳家麟說，每個人的膝關節結構與問題不同，這也是客製化手術的重要性，醫療團隊針對膝關節退化及膝傷病人，導入「客製化患者專屬工具」（PSI）技術，術前透過下肢全長X光攝影結合電腦斷層掃描（CT），重建病人骨骼結構，並搭配3D列印技術，精確規畫手術過程及輔助工具，藉由分析病人的膝關節結構，能大幅提升手術精確性、降低常見手術併發症，並解決矯正處骨折或角度不精準等問題。

關節 併發症 3D列印

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