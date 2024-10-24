長期扛貨右肩旋轉肌腱破裂 微創手術縫合

人類肩部旋轉肌腱（紅圈處）的位置。（圖／員榮醫院提供）

60歲外務員經常搬扛貨物，一年前右肩痛到無法工作，接受核磁共振檢查出肩部旋轉肌腱破裂，經微創手術縫合並休養，現在重回職場。

台灣員榮醫院骨科 駐診醫師姜良諭表示，患者曾經開刀治療右肩，但沒改善，半年前又因痛得無法工作，主動求治和要求手術，自訴需工作養家不能休息，一定要趕快治好。姜良諭安排核磁共振（MRI）檢查出患者的肩部旋轉肌腱破裂，即採微創手術縫合斷裂的旋轉肌腱，術後恢復良好。

姜良諭說，60歲以上民眾約三成、70歲以上約六成有肩膀疼痛問題，門診常有患者扶著肩膀進診間，從中年人急性拉傷或職業傷害，到老年人長期使用肩膀導致退化磨損，共同症狀就是肩膀一動就痛，疼痛或無力造成手抬不高，更嚴重的是晚上痛到醒來。

他說，旋轉肌和三角肌主要負責肩關節 各種角度活動，一旦受傷可能造成某些角度的限制，而三角肌因為較旋轉肌強壯，所以最常聽到需要修補治療的大多是旋轉肌，最常見受傷是位於肩峰及肱骨頭中間的嵴上肌，受傷後肩膀無法抬高、前舉，第二常見受傷是前側的肩胛下肌，受傷後會使得摸背或穿內衣的動作變得很困難。

旋轉肌腱斷裂的情況常見於長期搬重物，及游泳、棒球投手、籃球運動員或突然舉手過肩的民眾，這類病患求診時大多先照X光評估是否有骨折、脫臼、關節退化等問題，確認沒骨頭問題，再接受超音波或核磁共振檢查，評估肌腱是否斷裂或其它軟組織問題，在確認為旋轉肌腱斷裂，醫師將依據嚴重程度選擇治療方式。