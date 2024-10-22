我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

低頭滑手機 頸椎變直 引發手麻、頸因性頭痛

NOW健康
3C產品普及低頭族變多，造成頸因性頭痛患者逐年增加；示意圖。（圖／123RF）
3C產品普及低頭族變多，造成頸因性頭痛患者逐年增加；示意圖。（圖／123RF）

長時間使用手機，不只會造成視力的問題，頸椎更有可能因此而受傷害，甚至引起其他併發症。王小姐22歲，間歇性常常頭暈頭痛已經1至2年，至臺北市立聯合醫院中興院區復健科就診後發現，王小姐側面X光影像顯示頸椎變直（正常應為C形）判斷應為「頸因性頭痛」。

中興院區復健科主任武俊傑指出，因3C產品普及，頸因性頭痛患者有逐年增加的趨勢，門診常見到許多患者反覆疼痛數年，直至手麻之後才來復健科就診，此時已合併頸神經根壓迫症狀，經2-3個月漫長的頸部牽引等復健治療後，手麻及頭痛都消失了，此時才知道原來多年的頭痛頭暈及眼窩痠痛是頸因性頭痛。

引起頸因性頭痛的主因係長期固定同一姿勢（如：看電腦、追劇、長時間使用手機…等），導致椎間盤突出而後壓迫頸椎附近神經及頸部肌肉緊繃牽引至頭部肉導致頭痛，至於引起眼窩附近不適的機轉則未明。

要預防頸因性頭痛，武俊傑提醒大家，應避免長時間專注3C產品，每30分鐘做30秒的頸椎伸展運動，按摩、熱敷也是放鬆方式，若經神經內科檢查已排除其他問題，頸因性頭痛應是可能原因，可藉由藥物及復健來逐漸改善。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64305)

圖解頸椎伸展運動，左圖為屈曲，右圖為伸展。（圖／臺北市立聯合醫院提供）
圖解頸椎伸展運動，左圖為屈曲，右圖為伸展。（圖／臺北市立聯合醫院提供）

併發症

上一則

過期茶葉還能沖泡？醫指若微生物增生恐急性腸胃炎

下一則

幼年罹患水痘成年後可能罹患皮蛇 嘉榮呼籲接種疫苗

延伸閱讀

南加地震演習「蹲下、掩護、抓牢」保命六字訣

南加地震演習「蹲下、掩護、抓牢」保命六字訣
日本老戲骨西田敏行 被發現「變冷了」陳屍家中

日本老戲骨西田敏行 被發現「變冷了」陳屍家中
低頭族愛注意 滑手機不只傷眼睛 頸椎變直恐頭痛頭暈

低頭族愛注意 滑手機不只傷眼睛 頸椎變直恐頭痛頭暈
榆林牌頸椎坐骨疏通膠囊、止痛膏 搭配使用療效高

榆林牌頸椎坐骨疏通膠囊、止痛膏 搭配使用療效高

熱門新聞

義式臘腸及加工肉品，也在營養師安德魯斯的罹癌食物黑名單上，她指出食用這些肉品會增加罹患結腸直腸癌的風險。(美聯社)

營養師揭露罹癌食物黑名單 包含一「植物性食品」

2024-10-20 07:30
台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（路透）

周末賴床好處多 台大研究：可降低74%失智風險

2024-10-19 04:20
長輩飄老人味？醫師提供四方法改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Daria Obymaha）

上了年紀就飄「老人味」？ 4方法改善異味又安全

2024-10-15 19:50
減緩膠原蛋白流失！營養師推這幾招。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

膠原蛋白流失？ 營養師推五習慣拯救垂垂嘴邊肉

2024-10-16 07:15
（圖／NOW健康）

想長壽「這2樣」別碰 研究：5健康行為可多活7年

2024-10-17 00:30
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

2024-10-21 03:10

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」