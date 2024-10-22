低頭滑手機 頸椎變直 引發手麻、頸因性頭痛

3C產品普及低頭族變多，造成頸因性頭痛患者逐年增加；示意圖。（圖／123RF）

長時間使用手機，不只會造成視力的問題，頸椎更有可能因此而受傷害，甚至引起其他併發症 。王小姐22歲，間歇性常常頭暈頭痛已經1至2年，至臺北市立聯合醫院中興院區復健科就診後發現，王小姐側面X光影像顯示頸椎變直（正常應為C形）判斷應為「頸因性頭痛」。

中興院區復健科主任武俊傑指出，因3C產品普及，頸因性頭痛患者有逐年增加的趨勢，門診常見到許多患者反覆疼痛數年，直至手麻之後才來復健科就診，此時已合併頸神經根壓迫症狀，經2-3個月漫長的頸部牽引等復健治療後，手麻及頭痛都消失了，此時才知道原來多年的頭痛頭暈及眼窩痠痛是頸因性頭痛。

引起頸因性頭痛的主因係長期固定同一姿勢（如：看電腦、追劇、長時間使用手機…等），導致椎間盤突出而後壓迫頸椎附近神經及頸部肌肉緊繃牽引至頭部肉導致頭痛，至於引起眼窩附近不適的機轉則未明。