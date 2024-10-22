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秋燥乾眼症加劇 眼屎黏睫毛睜不開 中藥搭配針灸緩解

簡慧珍
中醫師為乾眼症患者針灸治療。（記者簡慧珍／攝影）
中醫師為乾眼症患者針灸治療。（記者簡慧珍／攝影）

民間相傳到了節氣寒露，「秋燥」達到巔峰，台灣彰化縣43歲張姓婦女不但眼睛容易酸澀，晨起眼睫毛還被黃色眼屎凝結，幾乎睜不開，她轉輾向中醫求治，服用中藥和接受針灸治療後不適症狀大為改善，但中醫師建議養成按摩眼周穴道的習慣，加強保養眼睛。

張婦到衛福部彰化醫院求診時，主訴近年節氣白露之後，眼睛開始酸澀，容易疲勞通紅、腫脹，早晨起床眼屎多到黏在睫毛上，眼科醫師開立維他命眼液及人工淚液，她點藥後沒痊癒，大概春天來了就自動好轉。

彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，張婦入秋引發乾眼症，經診斷有陰虛火旺及燥熱傷津的情形，應是秋燥所致，且她在冷氣房工作，下班回家也長時間吹冷氣，空氣太乾燥使乾眼症更容易發生；最近這類因秋燥引發眼睛不適的病人大增，以中藥搭配針灸，通常能很快緩解症狀。

黃鋒榮指出，秋燥是指入秋後的空氣逐漸乾燥，燥氣易導致身體缺水而上火，產生發生口乾舌燥、皮膚癢或乾裂、乾咳及眼睛乾澀、嘴角發炎、乾燥等不舒服症狀，其中乾眼症（中醫稱為白澀症）容易被引發，若患者長期待在冷氣房或長時間看3C用具，發作機率更高。

黃帝內經記載「肝開竅於目」，中醫認為眼睛功能和肝血的調節功能有關，所以用藥上需要疏泄肝氣及濡養肝血，黃鋒榮對張婦開立龍膽瀉肝湯、洗肝明目散，佐以杞菊地黃丸、決明子、夏枯草等藥方，又在她的眼周攢竹穴、睛明穴、迎香穴、印堂穴、太陽穴施針，舒緩眼周的經絡、肌肉和活絡精氣。

經過兩周治療，張婦的眼疾大幅好轉，黃鋒榮請她養成按摩眼睛周邊穴道的習慣，平日飲用枸杞和菊花煮泡的飲料，使用3C用品時要多讓眼睛短暫休息，在冷氣房擺放一杯水以增加空氣濕度，也要有充足睡眠，多食用南瓜、紅蘿蔔等富含維他命A的食物，及全穀類、奶類及肉類等含有維他命B的食物。

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