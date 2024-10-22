虛弱、關節退化、腦缺血... 長者跌倒常見7原因

醫師提醒，銀髮族跌倒，常常存在不只一種原因，虛弱、骨頭關節退化、周邊血管病變等因素，都會造成跌倒；示意圖。（圖／123RF）

台灣名嘴張友驊日前走路時滑倒，頭部重創宣告不治，消息一出，各界遺憾。跌倒是老年人常見死因，也是部分疾病的警訊，台北西園醫院、永越健康管理中心醫師謝向堯分析，造成跌倒的原因很多，常見有7類，包括虛弱、骨頭關節 退化、腦缺血、周邊神經或肌肉病變、步態協調不穩、周邊血管病變，以及藥物。

謝向堯在永越健康管理中心網站以「足不可失──談銀髮族的跌倒」發表文章，他指出：跌倒這事，可大可小。小孩子跌倒大多是皮肉傷，哭哭擦藥就沒事；銀髮族跌倒，稍不留神則會骨折、腦出血，甚至導致死亡，不可不慎。

他也說，銀髮族跌倒勿輕忽。銀髮族的跌倒，常常存在不只一種原因，需要依求診者跌倒時發生的狀況與既有疾病來做鑑別診斷，才能對症下藥，避免憾事發生。如果常莫名其妙跌倒，可先徵詢神經內科。

會造成跌倒的原因很多，涉及不同疾病，需根據病史與臨床症狀，抽絲剝繭。以下為常見7大類原因：

1. 虛弱：通常表現全身無力。常見於營養不良、貧血、內分泌代謝失調（如肝腎功能不佳、甲狀腺機能低下），或罹患心肺疾病，如心臟衰竭等族群。另一類人是表面健康，但平日太少走動，或肌少症導致核心肌群和腿部肌力差。

2. 骨頭關節退化：最常見是髖、膝關節退化，導致下肢無法受力且關節卡卡。這類人除了無力之外還會合併關節疼痛，常因支撐不住體重而跌倒。

3. 頭暈、暈厥、或腦缺血：無論是內耳不平衡導致頭暈，或血管狹窄導致腦部暫時性缺血，會誘發四肢無力而跌倒。此類跌倒通常在突然改變姿勢時較易出現。

4. 周邊神經或肌肉病變：常見於糖尿病、洗腎、或做過化療等患者。因四肢末梢神經退化，或慢性肌肉發炎，導致肌肉無力，容易腰痠腿軟。

5. 步態協調不穩：這類通常與神經科疾病相關，例如多次腦中風 、帕金森氏症候群、小腦退化、水腦症等。患者其實有力氣，但無法精確的控制肢體，容易因失去平衡而跌倒。例如：帕金森氏症候群患者，常常身體重心向前，腳步跟不上而撲倒；小腦退化患者行走則像七爺八爺般搖晃，在不平整的路面就容易跌倒。

6. 周邊血管病變：常出現於慢性糖尿病、高血脂患者。因末梢血管硬化導致血液循環不好，剛開始行走時正常，走一段路後會因血液供應不良、容易足部痠痛或不靈活而必須休息，又稱「間歇性跛行」。

7. 藥物：許多藥物副作用為疲倦、頭暈。如：鎮定劑、感冒藥、過量的血壓藥及血糖藥等。