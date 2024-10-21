屁股劇烈疼痛 吃藥打針都無效 一查是髖關節壞死

髖關節壞死，好發酗酒、類固醇患者，如果髖關節僵硬、疼痛或跛行，應盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名49歲陳先生半年來常感到右側的鼠蹊部、臀部劇烈疼痛，試過復健、打針、吃藥等方式都無效；就醫曾懷疑是膝蓋或脊椎有問題，但照了X光卻都正常，最終確認是髖關節 壞死，且程度已在第三至四期之間。陳先生除了疼痛難忍，生活也大受影響，只能開刀置換人工髖關節。

台灣骨科 醫師劉廷瑜指出，目前髖關節壞死的成因不明，但臨床發現它好發於有酗酒習慣或是服用類固醇的患者身上，尤其是30至50歲的男子；建議中年男性盡量少飲酒，才不會讓髖關節壞死的問題找上身。

劉廷瑜說明，正前開髖關節置換在美國已蔚為主流，因為手術讓患者採平躺姿勢，而非側躺，可以在術中搭配X光來導引，方便確認植入物的尺寸與位置，減少術後長短腳的機率。此外，手術對臀部肌肉與肌腱的傷害少、疼痛少、因此恢復快，術後可立即下床。

劉廷瑜提醒，髖關節壞死在早期常常沒有症狀，然而病程卻會在半年內加速，因此若近期出現髖關節僵硬、疼痛，甚至走路跛行時，一定要立即就醫。

劉廷瑜也建議，除了戒酒，平時也可以多做髖關節的伸展動作，例如坐姿轉身伸展、躺姿抱膝等等，讓髖關節可以伸展放鬆，維持髖關節的活動度與健康。

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