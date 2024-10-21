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治鼻咽癌聽力受損 植入人工電子耳獲重「聲」

健康醫療網
放療會影響內耳結構，有加劇聽力損失風險，植入人工耳蝸，大多數能改善患者生活品質；示意圖。（圖／123RF）
放療會影響內耳結構，有加劇聽力損失風險，植入人工耳蝸，大多數能改善患者生活品質；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名鼻咽癌患者放療後聽力受損，儘管有戴助聽器，但效益隨著時間減弱，對生活和社交活動帶來極大的困擾。台灣林口長庚耳鼻喉部耳科主任詹凱傑建議植入「人工電子耳」治療，該患者術後兩周，聽力恢復良好；經過一年的密集聽覺訓練，能夠順暢地與他人交談並積極參與社交活動。

詹凱傑說明，手術採用耳後微創切口，經由乳突骨磨開後，避開面神經成功定位圓窗孔，並使用軟技巧保護耳蝸內部細微構造，緩慢且精確地將電極經由圓窗孔成功完全植入耳蝸內。術中測試顯示電極功能正常，手術順利完成並分層縫合傷口。

詹凱傑提到，鼻咽癌發病高峰通常集中在40至60歲之間，並且在青壯年人群中相對常見，因此對工作年齡層的影響尤為顯著。放療是目前鼻咽癌的主要治療手段，但高劑量的放射治療會破壞耳蝸內的毛細胞和神經結構，導致永久性聽力損失。

此外，放療還可能引發中耳炎、耳積水或聽骨鏈問題，這些併發症進一步加劇聽力損失。

對於鼻咽癌患者，若放療後出現重度或極重度感音神經性聽損（聽力損失超過70分貝），人工電子耳植入可能是適合的治療方式，這類患者通常無法依賴助聽器獲得有效的聽力改善。

詹凱傑提醒，鼻咽癌患者在接受放療後進行人工電子耳植入手術仍面臨一些挑戰和風險，如放療後耳部結構可能發生纖維化、聽神經萎縮等變化，這會增加手術的難度和風險。此外，術中可能遇到內耳解剖異常和纖維化問題，影響手術成功率。然而，研究顯示，鼻咽癌放療後接受人工耳蝸植入的患者，儘管術後聽力恢復效果因人而異，大多數患者仍能恢復部分語言理解能力和正常交流，顯著改善生活品質。

本文由「健康醫療網」提供

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