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工程師不忌口高血脂上身 靠運動、飲食、藥物找回健康

NOW健康／陳郁茹 報導
(圖／NOW健康)
(圖／NOW健康)

33歲朱先生是名工程師，平時飲食不忌口，最近1次健檢卻發現血脂異常，就醫經醫師建議，先嘗試增加運動時間及飲食調整，雖然血脂數值逐漸改善，卻未達到標準；後來服用史達汀類（Statins）藥物後，才緩解血脂異常狀況。

膽固醇數值太高太低都不好

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師盧翰生說明，依據衛生福利部國民健康署2017年至2020年「國民營養健康狀況變遷調查結果」顯示，20歲以上國人三高自知率為，高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，高血脂儼然已成為現代人重要的健康問題，其中高血脂的問題來自膽固醇。

盧翰生表示，膽固醇是體內的1種脂質，主要由肝臟所製造，而民眾透過飲食也能攝取到膽固醇，通常身體需要一定份量的膽固醇才能維持正常的機能，但過多的膽固醇也會造成健康危機。一般來說膽固醇數值除了總膽固醇外，還會檢驗低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂（TG）。

盧翰生解釋，低密度脂蛋白膽固醇俗稱「壞膽固醇」，容易附著於血管壁，造成血管阻塞以及硬化；高密度脂蛋白膽固醇則是「好的膽固醇」，負責將膽固醇帶離血管，是血管的清道夫；而三酸甘油脂則提供人體的熱量，過少會導致疲勞及虛弱；過多會導致肥胖和心血管風險增加。

高血脂使血管狹窄 中風心臟病危機四伏

血脂高對於健康有哪些影響？盧翰生指出，當血脂過多時，會導致動脈粥狀硬化，血管嚴重狹窄時，有機會形成血栓，導致血管阻塞、組織缺氧。若發生在腦部血管，會導致中風；發生在心臟的冠狀動脈，則會導致缺血性心臟病。另外腎臟病、周邊血關阻塞疾病也跟高血脂息息相關。

控制血脂可以透過改善危險因子來達到預防以及治療的結果，包含戒菸、少飲酒、規律運動、保持理想體重、攝取正確的飲食。盧翰生強調，患者在飲食上，補充足夠的蔬果、全穀類、堅果、豆類、海鮮、瘦肉，選擇低脂飲食、少炸物，油類選擇富含不飽和脂肪酸的非熱帶植物油（大豆油、葵花籽油、橄欖油）是比較推薦的方法。

高血脂的危害不容小覷，大家定期進行血脂檢查，了解自身狀況，並採取適當的預防和控制措施，以守護健康。最後，盧翰生也提醒，有高血脂問題的民眾，若是飲食和運動沒辦法得到足夠的改善，建議可諮詢專業的醫師，使用藥物輔助。

# 首圖來源／奇美醫院提供

NOW健康

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