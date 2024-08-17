39歲男子「起不來」性生活受影響 醫一招解決重振雄風

(圖／NOW健康)

<39歲陳先生本身是名工程師，育有1女，但因平常忙於工作、照顧小孩，常睡眠不足且缺乏運動，導致最近1年勃起狀況力不從心，不論是晨間勃起或房事表現上都大不如前，特別是在硬挺程度明顯變差不少。為了重拾以往美好的夫妻生活，他自行上網購入藥品，服用後不但沒有改善，還出現頭痛、臉脹副作用，因此前往泌尿科診間尋求幫助。

勃起功能障礙在全球有很高的盛行率，40歲以上的台灣男性約有3成深受其困擾。台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師高國維表示，勃起功能障礙原因包含血管、神經、內分泌及心理因素，在治療上除了處理已有的疾病，如控制血糖、血脂，改善生活作息及舒緩心理壓力等，再來可考慮藥物治療，如威而鋼、犀利士，若藥物效果不彰或副作用明顯，陰莖低能量震波就是不錯的治療選擇。

以陳先生為例，經由醫師診察及建議下，調整了生活作息，並增加運動習慣，同時在醫師評估下，接受陰莖低能量震波治療，兩周後覺得晨間勃起次數大幅增加，在夫妻性生活部分也讓太太大為滿意。陳先生也分享，接受低能量震波治療後並無明顯不適，跟使用藥品的頭痛等副作用相比，著實少了許多。

陰莖低能量震波促進血管新生

陰莖低能量震波是種非侵襲性的治療，高國維說明，原理是利用震波作用於陰莖，達到血管新生效果，使更多血液流入海綿體，進而改善勃起功能。該療程為每周1次，持續六周，每次約15分鐘。

高國維提到，陰莖低能量震波治療適合的族群為，血管性勃起功能障礙、不願意口服藥物或口服藥物效果不彰的患者，儘管此治療副作用少，唯獨凝血功能異常的患者要謹慎評估。另外，有文獻指出，陰莖低能量震波合併口服藥物治療對勃起功能障礙有更多的幫助。

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