我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

肩頸痠痛吃肌肉鬆弛劑無效？中醫揭關鍵解方在「它」 

健康醫療網／記者王冠廷報導
(圖／健康醫療網)
(圖／健康醫療網)

40歲的黃先生是科技業上班族，長時間需要在電腦和機台面前維持固定姿勢。近幾年常受肩頸、上背膏肓附近各種痠麻脹痛感折磨，多次前往復健科就診服用肌肉鬆弛劑與消炎止痛藥，卻發現愈吃愈沒效，反而還因為過量使用，引發胃食道逆流與胃痛，疼痛困擾依舊無法得到改善，因而轉往中醫求診。

低頭族肩「緊」痠痛 錯誤姿勢當心引來肌肉代償

睿鳴堂中醫診所周大翔中醫師表示，黃先生的困擾也是現代上班族共通的困擾，無論是因為長時間需要固定姿勢操作機台，或是頻繁的低頭滑手機、看電腦，為了省力，身體常以低頭、聳肩、脖子前凸的錯誤姿勢來代償維持穩定，但這些錯誤動作反而都成了滋養肩頸痠痛的溫床。

周大翔中醫師說明最典型的肩頸痠痛會從頸椎開始，蔓延到上背肩胛骨的內側緣。由於疼痛位置蔓延到中醫傳統「膏肓俞」穴的位置，所以又常被稱「膏肓痛」或是「上背膏肓痛」。以西醫角度來看，和頸椎、膏肓較為相關的肌群，包含斜方肌、菱形肌、束脊肌等，若附近的肌肉發炎，就會造成症狀類似的疼痛。

中醫如何看待肩頸痠痛、膏肓痛？

不同於西醫的局部治療，中醫治療較注重人體的整體性。周大翔中醫師解釋，以他的治療經驗來說，膏肓痛與肩頸痠痛常是慣用手的異常張力造成。「我們的身體其實很聰明，為了應付日常生活反覆肌肉收縮出力的需要，在慣用手的屈肌群常會有筋結的形成，來讓出力的結構更穩定」。而雖然筋結的形成是為了讓身體更快更好地滿足日常需要，但當筋結形成過多時，身體為了維持平衡，就很容易尋找代償部位，因而把脖子和肩胛骨內側的肌肉拉歪，導致疼痛。這個時候只要在慣用手找到筋結或是重要穴道進行治療，疼痛就能得到很大的改善。

肩頸痠痛、膏肓痛常見治療穴位

手三里：位在手臂前側，肘橫紋外側尾端處往下三指寬，肌肉豐厚處，觸摸時可以摸到明顯的束感，按壓慣用手手三里處約三十下後，再活動肩頸與膏肓，當下就能感覺到較為輕鬆。

曲池：位在手臂前側肘橫紋外側頭，和手三里為一個常見的穴組。按壓完手三里後，再往上按壓慣用手的曲池穴，就能感覺肩頸膏肓處更輕鬆。

肩頸痠痛、膏肓痛常見治療用藥

治療用藥上，由於痠痛在中醫常被稱為「痺症」，痺素有阻滯不通的意思，因此在中醫用藥上，常開立如疏經活血湯類的水藥來治療長期有類似困擾的患者，效果非常好，堪稱加強版肌肉鬆弛劑。臨床上，先服用藥水後，再用針灸放鬆慣用手的張力，效果更能加成。

工作間隔多休息，並放鬆舒展四肢，避免長時間滑手機。 若有肩頸痠痛、膏肓痛等症狀出現，立即就醫治療，以免症狀惡化。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=62565

上一則

超慢跑掌握5關鍵 姿勢不對會傷身

下一則

【食力】紫蘇調味鹽、糖漿 增香又能豐富食物色澤

延伸閱讀

欲順利減重 中醫建議：先區分自己是脂人、膏人、肉人

欲順利減重 中醫建議：先區分自己是脂人、膏人、肉人
立秋後「秋燥」不要補過頭 中醫給4好食材＋養氣顧胃茶

立秋後「秋燥」不要補過頭 中醫給4好食材＋養氣顧胃茶
韓氏中醫「平衡中藥」正確利用平衡中藥 助人健康長壽

韓氏中醫「平衡中藥」正確利用平衡中藥 助人健康長壽
疼痛不分季節 有效舒緩腰頸背部疼痛杉釦富遠紅外線理療墊 幫助您舒緩長期疼痛的困擾

疼痛不分季節 有效舒緩腰頸背部疼痛杉釦富遠紅外線理療墊 幫助您舒緩長期疼痛的困擾

熱門新聞

許多人將健康長壽歸功於他們的飲食。圖為國際奧委會主席巴赫在奧運會前參觀奧運村時嘗試沙拉吧的食物。（美聯社）

「我完全不喝汽水」 100歲人瑞分享他們吃什麼、不吃什麼

2024-08-12 17:31
醫師表示，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此不建議繼續使用。(Pixels@Shiny Diamond)

維他命C化妝品成「黃褐色」還能用？醫：這2種顏色才正常

2024-08-11 10:10
民眾煮食水波蛋也能保留雞蛋的營養，並帶來豐富的口感享受。（本報系資料照片）

吃雞蛋有助肌肉修復增長 營養師：多煮食水波蛋溫泉蛋

2024-08-13 04:45
「初日診所」減重專科醫師陳威龍14年前因工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了將近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧被學弟及時發現，緊急送醫才撿回一命。（初日診所提供）

心肌梗塞險奪命 名醫加護病房醒悟 甩油20公斤逆轉人生

2024-08-12 17:24
食物如果掉在桌面或地上，腸胃不佳的人建議不要再撿起來吃，易導致腸胃炎症狀。（本報資料照片）

食物掉地上「秒撿」能吃嗎？ 多這一步驟才能不傷腸胃

2024-08-15 17:37
衛福部食藥署提醒，當沐浴乳快使用完畢時，避免加水多次使用，否則可能會加速微生物孳生。(擷取自食用玩家)

為省錢沐浴乳快用完加水延壽 全身恐洗出微生物

2024-08-09 21:20

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區