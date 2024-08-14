一口熱可可奪走13歲少女性命 醫揭食物過敏奪命三部曲

英國一名13歲少女漢娜・雅各（Hannah Jacobs）喝了一口熱可可後，出現胸痛及嘴唇、嘴巴嚴重腫脹、發癢等嚴重過敏症狀。雖然經送醫急救，但搶救後，仍在當天下午不治離世。圖非當事人。(本報資料照片)

常見的熱可可竟讓一名少女失去了生命。據媒體Sky News報導，英國一名13歲少女漢娜・雅各（Hannah Jacobs）在去牙醫診所之前，母親在知名連鎖咖啡 店「Costa Coffee」外帶兩杯熱可可。但雅各喝了一口後，出現胸痛，嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、發癢等症狀。雖然少女經送醫急救，但搶救後，仍在當天下午不治離世。

據報導，雅各對乳製品、魚類及蛋過敏，但此嚴重過敏，竟被奪走生命。台灣新北市土城醫院院長黃璟隆說，許多過敏兒可能因食物引發急性過敏，常見症狀為，首先出現呼吸喘、皮膚紅疹、搔癢，隨即可能合併蕁麻疹，伴隨眼睛、嘴唇腫脹，此時應盡速就醫，一旦發生嚴重過敏，還會導致氣管收縮，引發嚴重胸痛，同時血管擴張，造成腦部、腸道缺氧，出現昏倒、腹痛。

黃璟隆指出，嚴重過敏發作時，每個人病情不同，發病速度也會不同，如果沒有及時就醫恐會致命。據以往調查指出，國內6、7歲學童約5成均罹患過敏，過敏兒中最常見過敏症狀，約5成是過敏性鼻炎，過敏性氣喘、異位性皮膚炎各占1成，此三種過敏俗稱「過敏三郎」，但也有病童對食物過敏，包括花生、堅果、雞蛋 、牛奶 等，必須多加注意。

雅各的母親杜伊勒（Abimbola Duyile）近日在東倫敦死因裁判庭表示，當天到咖啡店消費時，有提醒店員把牛奶換成豆奶，並清洗裝牛奶的器具，店員當時有同意。該起事件發生在2022年2月8日，目前該案仍在審理中。