視線裡趕不走的漂浮物？現代文明病「飛蚊症」是什麼

圖片來源／健康醫療網

眼前漂浮著形狀如一條蟲的半透明物或透明斑點，尤其在注視著藍天、白板或其他平坦明亮的背景時更加明顯。這些漂浮物還會隨著眼球的轉動而移動，怎麼甩都甩不掉，令人感到困惑，甚至擔心自己的眼睛出了問題。其實，這種現象在醫學上有一個專業名稱，叫做「飛蚊症」，英文稱為 Floaters，正式名稱是 muscae volitantes，在拉丁文中意為「飛蠅」。

生理性飛蚊症對視力無傷大雅

現代由於科技日益發達，人人使用3C產品的時間占據了一天中的一大半，導致眼睛過度使用與近視人口上升，飛蚊症呈現年輕化的趨勢，成為現代人的文明病之一。關於飛蚊症的形成原因與其對眼睛會造成的影響，醫師葉宗儒在其個人社群「一葉草的白袍手札 - 帶你貼近醫學」上做出了詳細解答。

醫師葉宗儒指出，飛蚊症的成因主要是眼球內部的玻璃體中存在一些雜質。玻璃體是一種透明的凝膠狀物質，填充在眼球內部，占據了眼球的大部分體積。隨著年齡的增長，玻璃體會逐漸液化，這時一些脫落的組織、紅血球、蛋白質塊等雜質會漂浮在其中。當這些雜質靠近視網膜時，就會擋住光線，形成可見的陰影，即為我們所看到的「飛蚊」。

這些「飛蚊」大多呈現為透明或半透明的斑點、線條，或者像蜘蛛網一樣的形狀。它們通常會隨著眼球的轉動而飄動，當你盯著看時，它們又會漂走。醫師葉宗儒表示，該種飛蚊症屬於一種良性的病症表現，稱之為「生理性飛蚊症」，雜質的數量不多，對視力沒有明顯的影響，因此無需過度擔心。

避免用眼過度愛護雙眸

然而，醫師葉宗儒也提醒，倘若飛蚊數量突然劇增，或是視野中出現閃電般的光影，造成視力驟降、視線被黑霧擋住，這可能是眼睛疾病發布的訊號，如視網膜剝離或玻璃體出血的徵候，需要及時至眼科就醫，進行詳細檢查，以確保眼睛健康。

了解飛蚊症的成因和表現，可以幫助我們減少不必要的恐慌。儘管飛蚊症在大多數情況下是無害的病症，不過保護眼睛的觀念仍至關重要。平時應保持良好的生活習慣和定期視力檢查，避免過度用眼、適當休息，以降低病理性飛蚊症突發的機率，增長靈魂之窗的使用壽命，享受清晰明亮的視界。

資料來源：健康醫療網

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