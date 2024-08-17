我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

調理氣血+周期療法 中醫助高齡好孕

記者曾增勳
中醫調理體質搭配生殖周期治療，可幫助晚婚婦女受孕。（圖／聯新國際醫院提供）
中醫調理體質搭配生殖周期治療，可幫助晚婚婦女受孕。（圖／聯新國際醫院提供）

現代婦女工作晚婚、高齡不孕增多，台灣聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達門診，一位52歲借卵不孕女子曾嘗試人工授精、試管療程到借卵，4年治療仍無法植入胚胎求助，陳威達表示，他針對該女子的體質、整體臟腑經絡陰陽氣血、證型調理及生殖週期療法標本同治，順利產子後，隔2年該女子再成功喜獲2寶，夢想成真。

陳威達認為，現代女性工作繁忙、壓力沉重，甚至日夜顛倒，對晚婚備孕婦女影響甚大，他提醒備孕婦女須有良好作息、調理營養，勿碰菸酒，特別是要注意「冷飲食」，應注意少碰或不碰觸冰過後飲品、退冰後冷飲，避免寒氣入體傷身，以利健康懷孕。

陳威達表示，他曾幫助35至45歲婦女300多人成功助孕，發現其中子宮內膜障礙的婦女為數不少，這位高齡52歲借卵不孕的女子，在某醫學中心生殖中心嘗試過人工授精、試管療程，到最後進入借卵一途，歷經4年多治療，其間配合中醫3年調理，均無法使胚胎植入，該女子求助改善調治。

陳威達發現該女子停經子宮內膜萎縮，但西醫處理後仍有不規則月經出現，他並非一味針對該女子的子宮內膜厚度治療，主要針對病人體質、整體臟腑經絡陰陽氣血、證型來調理，再輔以女性生殖周期療法，進行標本同治，重塑該女子的子宮內膜正常生長過程。

經過中醫生殖周期療法4階段與西醫生殖療程同步調理2個月後，該女子身體臟腑經絡陰陽氣血明顯改善，子宮內膜厚度增厚狀況良好，在生殖中心各項檢查達標後，第3個月植入胚胎終於成功正常發育，最後足月產下健康寶寶，2年後，該女子高齡54歲再次挑戰借卵生子夢想，在陳威達第2次中醫調理下，也順利足月產下2寶，讓女子願望成真。

陳威達表示，一般醫師作法大概是不斷補強子宮內膜，但未必容易成功，重要是因應不同人、不同體質、不同證型，要有整體思考、細微調整，擅用生殖周期療法調理臟腑氣血陰陽，讓子宮內膜能隨著周期有正常消長，並施以方藥，才能達到最佳療效。

上一則

39歲男子「起不來」性生活受影響 醫一招解決重振雄風

下一則

超慢跑掌握5關鍵 姿勢不對會傷身

延伸閱讀

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥 治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥 治療各種痛症
立秋後「秋燥」不要補過頭 中醫給4好食材＋養氣顧胃茶

立秋後「秋燥」不要補過頭 中醫給4好食材＋養氣顧胃茶
韓氏中醫「平衡中藥」正確利用平衡中藥 助人健康長壽

韓氏中醫「平衡中藥」正確利用平衡中藥 助人健康長壽
觀影說劇／王傳一演偏鄉中醫 曾想模仿西醫老爸

觀影說劇／王傳一演偏鄉中醫 曾想模仿西醫老爸

熱門新聞

許多人將健康長壽歸功於他們的飲食。圖為國際奧委會主席巴赫在奧運會前參觀奧運村時嘗試沙拉吧的食物。（美聯社）

「我完全不喝汽水」 100歲人瑞分享他們吃什麼、不吃什麼

2024-08-12 17:31
醫師表示，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此不建議繼續使用。(Pixels@Shiny Diamond)

維他命C化妝品成「黃褐色」還能用？醫：這2種顏色才正常

2024-08-11 10:10
民眾煮食水波蛋也能保留雞蛋的營養，並帶來豐富的口感享受。（本報系資料照片）

吃雞蛋有助肌肉修復增長 營養師：多煮食水波蛋溫泉蛋

2024-08-13 04:45
「初日診所」減重專科醫師陳威龍14年前因工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了將近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧被學弟及時發現，緊急送醫才撿回一命。（初日診所提供）

心肌梗塞險奪命 名醫加護病房醒悟 甩油20公斤逆轉人生

2024-08-12 17:24
食物如果掉在桌面或地上，腸胃不佳的人建議不要再撿起來吃，易導致腸胃炎症狀。（本報資料照片）

食物掉地上「秒撿」能吃嗎？ 多這一步驟才能不傷腸胃

2024-08-15 17:37
衛福部食藥署提醒，當沐浴乳快使用完畢時，避免加水多次使用，否則可能會加速微生物孳生。(擷取自食用玩家)

為省錢沐浴乳快用完加水延壽 全身恐洗出微生物

2024-08-09 21:20

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區