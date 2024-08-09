23歲男突不吃不動 診斷為呆滯型僵直症

23歲男子突然不吃不動、姿勢怪異、意識不清、對外界沒反應，至高雄長庚診斷為思覺失調症合併解構呆滯型僵直症，經治療後已經痊癒。(高雄長庚提供)

電影「睡人」（Awakenings）中，男星勞勃狄尼諾飾演的腦炎青少年讓影迷印象深刻。現實生活中，台灣一名23歲男子突然不吃不動、姿勢怪異、意識不清、對外界沒反應，送至高雄長庚精神科門診，發現是思覺失調症合併解構呆滯型僵直症，經治療後已經痊癒。

高雄長庚教授黃條來是研究僵直症的國際專家，團隊多年來致力於呆滯型僵直症的治療，曾獲得生策會兩次國家品質標章，研究成果也被英國頂尖精神科醫院的教科書所引用。

造成呆滯型僵直症可能的原因包括精神疾病，如憂鬱症 、躁鬱症、思覺失調症等，及神經內科疾病、內外科重症。症狀包括僵直、蠟樣彎曲、呆滯、不受外界影響的激動、緘默、違拗、模仿別人的話及動作等。

黃條來表示，只要即時開立lorazepam針劑，病人就會清醒好轉，1天內快速解除病人的僵直狀態，後續門診持續追蹤治療，目前該針劑屬健保 用藥。團隊共治療過約200名僵直症病人，最近5年也研究了43名僵直症患（重憂鬱症9人、思覺失調症29人、內外科重症5人），治療成效都不錯。

經治療後，病人眼神不再呆滯，甚至可以口頭對話，寫出自己的名字，有情感的表露，再與精神科醫師與各專科醫師合作，幫助病人解除他們禁錮的心靈，同時也讓病人得到有效治療的機會。