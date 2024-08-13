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菜花延誤治療 男性恐陰莖癌、女性子宮頸癌

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預防性病首重安全性行為，應全程使用保險套，平日也應提升自身免疫力對抗病毒；示意圖。（圖／123RF）
預防性病首重安全性行為，應全程使用保險套，平日也應提升自身免疫力對抗病毒；示意圖。（圖／123RF）

現代人性觀念開放，但對於性健康知識卻略顯不足。有年輕女性不知自己得了菜花，直到整個陰部都布滿菜花，心生害怕，才在家人陪同就醫治療；也有男大生，則是在肛門、陰莖部位長出顆粒突起物，出現痛癢感，就醫後也確診罹患菜花。

台北正和中醫診所黃慶雲醫師表示，菜花是由人類乳突病毒感染，主要透過性接觸傳染，是一種潛伏期長、復發率高的病毒性疾病，通常生長在男性冠狀溝、生殖道、會陰部及肛門；女性則在於生殖道、陰道內外、尿道口等，因形似花椰菜般的肉芽而名之。

一般感染菜花約半年後會發作，剛開始患者並不會有明顯症狀，初期不痛不癢，之後才會逐漸長大、長多，且性交疼痛或出血；有人甚至潛伏長達2年後，待人體免疫力下降才發作，菜花傳染率高，夫妻和性伴侶很容易互相傳染。感染菜花後，會愈生愈多、愈長愈大，如果延誤治療，嚴重可能導致男性陰莖癌，女性提高罹患子宮頸癌風險。

中醫療法 不開刀自行脫落

黃慶雲指出，中醫理論認為菜花與患者本身肝經濕熱下注、氣血失和，加以感染病毒、免疫力不足有關，治療上採用中藥內服外治，徹底清除體內病毒，避免復發。

現代醫學治療菜花的方式很多，其中電燒手術最為常見，雖然電燒治療能快速去除外表疣體，無法清除體內的HPV病毒，當身體免疫力下降時，容易「伺機復發」。

黃慶雲醫師曾收治1名年輕女性因害怕疼痛不敢做電燒治療，前來尋求中醫治療，在經過1週的治療後，疣體脫落達8成以上。

「中醫治療菜花屬於非侵入性療法，不用承受手術風險和疼痛。」黃慶雲說明，透過內服金銀花散，合併外抹蒲公英、冇骨消的萃取液，內服外用雙管齊下，使菜花病原體自行脫落、改善病症，目的在於調節身體平衡，促進體內的自然康復，降低復發機率。

首重預防 維持單純性伴侶

應全程使用保險套，維持單純性伴侶，平日提升自身免疫力對抗病毒。黃慶雲醫師提醒，若發現有菜花病灶，應盡快接受治療，並找性伴侶一同前來醫治，避免交叉感染。

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