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卵巢癌高死亡率 有家族病史要多留心

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卵巢癌是造成女性生殖系統癌症高死亡率的頭號殺手，體重無故減輕但腹部卻異常腫大，別以為只是中年發福；示意圖。（圖／123RF）
卵巢癌是造成女性生殖系統癌症高死亡率的頭號殺手，體重無故減輕但腹部卻異常腫大，別以為只是中年發福；示意圖。（圖／123RF）

一般人感覺腹脹、腹痛時，通常會去掛肝膽腸胃科檢查是否罹患腸胃炎，或自行服用胃藥，卻不知這可能也是卵巢癌的初期症狀，醫師指出，在門診中就有許多腸胃科轉診過來的卵巢癌患者。

月經異常、食欲消退多留意

卵巢癌初期症狀不明顯，大多是腹脹、腹痛等非典型症狀，所以很容易誤以為是腸胃不適而求診於腸胃內科；像是腫瘤壓迫到腸子，就會進而引起消化不良、便秘等現象；若壓迫到神經，則會感覺腹部疼痛；而有些人則會出現月經異常、不規則等狀況。

若是當病程到了第3或第4期時，因腹水增多的關係，會造成食慾減退，甚至是體重無故減輕，但腹部卻異常腫大，有中年發福的體態。

台北雙和醫院婦產科温國璋醫師表示，卵巢癌是造成女性生殖系統癌症高死亡率的頭號殺手，由於初期沒有明顯症狀，難以早期發現，以致發現時都是晚期居多，因此，透過定期檢查及早發現病灶相當重要。

超音波、MRI 揪出早期病徵

目前可用內診合併腹部、陰道超音波來知道卵巢大小與觀察卵巢內部構造，若有疑似癌症的特徵時，可以進一步安排如電腦斷層或是核磁共振掃描等檢查，來取得腫瘤大小、擴散範圍，以及是否有淋巴侵犯等訊息，至於血液檢查則常用抽血檢驗腫瘤標記CA-125，而最準確的確診方式則是手術取檢體化驗，透過病理分析確認為良性或惡性。

早期患者 可做生育保留手術

温國璋醫師進一步說明，能夠開刀的患者建議及早接受手術，無法開刀的患者則可先接受化療，後續再評估是否可接受手術清除乾淨。卵巢癌的標準手術會切除卵巢、輸卵管、子宮、淋巴結、部份大網膜、盲腸，以及癌細胞擴散之處；由於卵巢癌有年輕化的趨勢，若患者有生育需求且為卵巢癌早期，是有可能作生育保留手術，先切除單側有癌細胞的卵巢與輸卵管，並保留子宮、或是對側無病症的卵巢和輸卵管，待生育任務完成後，再行切除。

手術後，為了將癌細胞徹底清乾淨，並避免復發風險，會視卵巢癌期別與細胞型態做輔助治療的選擇，主要是以化療為主、標靶治療為輔，有部份第1期而且細胞分化良好的患者可以選擇門診追蹤無需化療。化療藥物以鉑金類合併紫杉醇類這2種藥物為主，療程每3周1次，大約需進行3至6次不等，需視病況作調整。

標靶藥物有針劑和口服2種劑型。標靶藥物在治療上屬維持性治療的角色，能延緩癌細胞的復發時間甚至部份病人的存活率，在化療藥物有效的基礎上，使用標靶藥物，並達到維持性治療的目標。

含雌激素食品 應避免服用

温國璋提醒，卵巢癌初期症狀不明顯，建議要做好定期檢查，特別是有家族乳癌、卵巢癌遺傳病史的族群要更加小心，以期盡早發現、盡早治療，飲食部分則以吃得營養、均衡為原則，唯一要注意的是，避免額外服用萃取的雌激素等食品。

卵巢癌手術後仍需化療輔助標靶，以達到維持性治療目標；示意圖。（圖／123RF）
卵巢癌手術後仍需化療輔助標靶，以達到維持性治療目標；示意圖。（圖／123RF）

癌細胞 腫瘤 癌症

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