白內障年輕化 挑水晶體不是愈貴愈好

3C科技產品不離手，白內障已有年輕化趨勢，應視個人病況評估手術時機；示意圖。（圖／123RF）

白內障是每個人老化的必經過程，年紀愈大罹患白內障機率愈高，但現代人3C科技產品不離手，白內障開始有年輕化趨勢。治療白內障唯一有效的方法就是更換水晶體，而目前人工水晶體種類多元化，該如何選擇？民眾應根據個人眼睛健康條件和用眼需求，與醫師溝通討論後，選擇最適合自己的人工水晶體，讓視力再次回春。

朱智盟眼科診所院長朱智盟醫師指出，白內障手術的進展從早期傳統的囊內摘除（ICCE）、囊外摘除（ECCE），直到1996年問世的超音波晶體乳化術，已廣泛運用在白內障手術，至今已能透過飛秒雷射輔助進行切割，讓手術更精準穩定又具安全性。

朱智盟醫師說明，在人工水晶體方面，早期傳統摘除水晶體時置換硬式水晶體（PMMA），缺點是傷口大，必須縫合，術後需拆線及調整散光角度；超音波晶體乳化術則是利用超音波將混濁水晶體震碎再吸出，再置入軟式摺疊式人工水晶體，優點是傷口較小且不需縫合，復原速度快。

類型推陳出新 各有優劣

隨著醫材科技進步，人工水晶體類型也不斷推陳出新，最早期的單焦球面設計的人工水晶體，僅提供看遠距離的單一功能，閱讀需另配戴老花眼鏡，現為健保 片，但由於球面設計會有邊緣影像扭曲、像差和色彩飽和度低的問題，之後又進展到非球面水晶體。非球面單焦人工水晶體邊緣影像不會變形，解析度更高，但無法改善近視、老花或散光等視力問題。

直到2006年推出能改善老花的雙焦人工水晶體，鏡片採用繞射原理能看清楚遠和近距離，但對於現代人用電腦的中距離需求，仍無法滿足，於是2015年有了三焦點人工水晶體，視力品質能涵蓋遠中近距離的清晰度，能同時改善近視、老化和散光，缺點是對於有夜間開車需求者，容易產生眩光困擾。

後來2018年研發出延焦段（EDOF）人工水晶體，鏡片設計利用非繞射的折射原理，能改善夜晚產生光暈和眩光問題，提高夜間開車安全性，可分為長延焦和短延焦2種類型。

長延焦可提供長距離和中短距離的視力連續性，價格高昂；短延焦價格較親民，介於非球面鏡片和長延焦中間的視力距離。

朱智盟醫師進一步補充，延焦鏡片近距離的聚焦效果不如多焦點來得好，一般正常近距離閱讀約35公分，長延焦鏡片近距離的清晰度約在45公分、短延焦鏡片則在6、70公分，需另配戴低度數眼鏡改善。

近距離閱讀 選三焦點水晶體

朱智盟醫師曾收治1名50歲患者，從2019年做完白內障手術至今5年，視力追蹤穩定，當初選擇三焦點人工水晶體，術前近視度數1000度、術後0度，近視、老花、散光1次矯正，近距離的閱讀能應付自如，患者術後很開心能重獲視力自由。

挑選人工水晶體愈貴愈好嗎？朱智盟醫師強調，人工水晶體功能設計不同，置放容易但取出困難，除了費用考量，應選擇適合自身需求的鏡片。如果黃斑部健康、不需夜間開車，每天需近距離閱讀、看電腦，建議選擇三焦點水晶體；若是常有夜間開車需求，避免產生眩光和光暈、恐影響開車安全，可選擇延焦段水晶體。

如果有夜間開車的需求，同時又合併有黃斑部問題，或是本身有糖尿病，基於考量未來的視力狀況，加上有閱讀需求，建議選擇短延焦沒有中心點的鏡片較適合；而黃斑部不健康又無閱讀需求，可選擇價格較低的單焦點非球面水晶體。

一般來說，黃斑部病變的族群不適用鏡片有中心點的三焦點或長延焦水晶體，無法發揮多功能優勢，因此，目前人工水晶體發展已朝向沒有中心點的短延焦設計，提供黃斑部或視網膜不健康的人，也能選擇高階水晶體，此外，最新改良的三焦點鏡片，繞射圈數也從最多22至24圈減少至7至10圈，以減少夜間眩光程度。

至於何時該做白內障手術？朱智盟醫師提醒，若因單純白內障因素，也許待視力0.5以下再做；但若是有改善屈光和老花的需求，50多歲開始可經醫師評估考慮。

白內障手術後該注意哪些事項？首先，白內障術後應避免眼睛進水以預防感染，此外，多焦片或散光片人工水晶體，由於置放後的1個月內未達完全穩定，因此要避免進行劇烈甩頭或倒立動作及減少打球等活動，讓水晶體能與組織順利結合不產生偏移。

朱智盟醫師建議，如果是以矯正屈光為目的，愈早手術就能提早擁有良好視力，重返視力自由的幸福人生。

（本文由「NOW健康」提供）