我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

常戴隱形眼鏡、冷氣吹太久 恐乾眼症

NOW健康
醫師提醒，久待冷氣房或常戴隱形眼鏡等，都可能引發乾眼症狀，睡前可熱敷眼睛30分鐘保養；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，久待冷氣房或常戴隱形眼鏡等，都可能引發乾眼症狀，睡前可熱敷眼睛30分鐘保養；示意圖。（圖／123RF）

現代人上班久盯電腦，下班後繼續滑手機、追劇，眼睛過度使用、淚液蒸發速度快，導致乾眼症呈現年輕化趨勢。乾眼症初期，眼睛容易疲勞、酸澀，慢慢會發炎、乾澀，因為淚液不足，開始出現視力模糊、甚至流眼淚，如果乾眼情況嚴重，眼睛因為劇烈疼痛甚至無法睜開，嚴重影響生活。

眼科醫師指出，眼睛保健應從平日做起，尤其免疫疾病患者若嚴重乾眼症，甚至角膜變成不透明，視力恐無法挽回。

台中廣明眼科診所錢方鵬醫師表示，年紀大功能自然衰退，眼睛分泌的淚液會逐漸減少，若是眼瞼發炎、慢性結膜炎或外傷，也會破壞淚液分泌的組織，倘若本身有免疫風溼疾病如乾燥症、類風濕性關節炎和和紅斑性狼瘡；或是外在工作環境如高溫炎熱、風大的地方；以及久待冷氣房、常戴隱形眼鏡等，都可能引發乾眼症狀。尤其45歲以上更年期女性，因荷爾蒙分泌變少，淚液也變少；至於男性，則在50歲以上乾眼機率大幅提高。

錢方鵬醫師曾收治1名50多歲的女性，本身罹患免疫風溼疾病，因雙眼疼痛而緊閉、由家人攙扶進診間，因為角膜、結膜乾燥，眨眼摩擦到破皮，產生病變，由於自體免疫疾病必須服藥控制，爆發時也會影響乾眼症狀，治療較為棘手。過去試過很多方法效果不彰，建議採用自體血清治療，透過抽取自身血液，製作血清點眼液，不會產生過敏反應，該名患者點藥水1周後，再回診時已能自行走入診間，乾眼症狀獲得明顯改善。

在蔬果方面，多食用深色的葉菜類或水果，茄子、南瓜、木瓜和藍莓、紫色高麗菜等富含花青素和維生素A、C及葉黃素的食物，保護眼睛健康。

本身高度近視的王蒼敏藥師也分享個人眼睛保健法，用眼一段時間須適當休息，可做眼球肌肉運動，例如向右轉10圈、再向左轉10圈；而睡前可熱敷眼睛30分鐘，能減少起床後眼睛乾澀和腫脹感。此外，現代人多外食，無法攝取足量護眼食物，也能藉由保健食品的規律保養，防止眼睛加速退化。

（本文由「NOW健康」提供）

上一則

維他命C保養品可美白抗老 醫：產品呈黃褐色小心變質

下一則

菜花延誤治療 男性恐陰莖癌、女性子宮頸癌

延伸閱讀

起立、坐下、踮腳尖 隨時隨地練腳力

起立、坐下、踮腳尖 隨時隨地練腳力
德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉

德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉
超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性
巴奧／機率低於萬分之一 醫：3狀況具XY染色體但性徵為女

巴奧／機率低於萬分之一 醫：3狀況具XY染色體但性徵為女

熱門新聞

醫師表示，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此不建議繼續使用。(Pixels@Shiny Diamond)

維他命C化妝品成「黃褐色」還能用？醫：這2種顏色才正常

2024-08-11 10:10
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現才能控制正常的血壓；示意圖。（123RF）

夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

2024-08-06 05:30
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴。（本報資料照片）

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

2024-08-07 05:22
許多人將健康長壽歸功於他們的飲食。圖為國際奧委會主席巴赫在奧運會前參觀奧運村時嘗試沙拉吧的食物。（美聯社）

「我完全不喝汽水」 100歲人瑞分享他們吃什麼、不吃什麼

2024-08-12 17:31
醫師從病人的腹腔和肛門分別取出活鰻魚和檸檬。（取材自ODDITYCENTRAL）

男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

2024-08-09 05:06
「初日診所」減重專科醫師陳威龍14年前因工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了將近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧被學弟及時發現，緊急送醫才撿回一命。（初日診所提供）

心肌梗塞險奪命 名醫加護病房醒悟 甩油20公斤逆轉人生

2024-08-12 17:24

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集