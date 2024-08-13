常戴隱形眼鏡、冷氣吹太久 恐乾眼症

醫師提醒，久待冷氣房或常戴隱形眼鏡等，都可能引發乾眼症狀，睡前可熱敷眼睛30分鐘保養；示意圖。（圖／123RF）

現代人上班久盯電腦，下班後繼續滑手機、追劇，眼睛過度使用、淚液蒸發速度快，導致乾眼症呈現年輕化趨勢。乾眼症初期，眼睛容易疲勞、酸澀，慢慢會發炎、乾澀，因為淚液不足，開始出現視力模糊、甚至流眼淚，如果乾眼情況嚴重，眼睛因為劇烈疼痛甚至無法睜開，嚴重影響生活。

眼科醫師指出，眼睛保健應從平日做起，尤其免疫疾病患者若嚴重乾眼症，甚至角膜變成不透明，視力恐無法挽回。

台中廣明眼科診所錢方鵬醫師表示，年紀大功能自然衰退，眼睛分泌的淚液會逐漸減少，若是眼瞼發炎、慢性結膜炎或外傷，也會破壞淚液分泌的組織，倘若本身有免疫風溼疾病如乾燥症、類風濕性關節炎和和紅斑性狼瘡；或是外在工作環境如高溫炎熱、風大的地方；以及久待冷氣房、常戴隱形眼鏡等，都可能引發乾眼症狀。尤其45歲以上更年期女性，因荷爾蒙分泌變少，淚液也變少；至於男性，則在50歲以上乾眼機率大幅提高。

錢方鵬醫師曾收治1名50多歲的女性，本身罹患免疫風溼疾病，因雙眼疼痛而緊閉、由家人攙扶進診間，因為角膜、結膜乾燥，眨眼摩擦到破皮，產生病變，由於自體免疫疾病必須服藥控制，爆發時也會影響乾眼症狀，治療較為棘手。過去試過很多方法效果不彰，建議採用自體血清治療，透過抽取自身血液，製作血清點眼液，不會產生過敏反應，該名患者點藥水1周後，再回診時已能自行走入診間，乾眼症狀獲得明顯改善。

在蔬果方面，多食用深色的葉菜類或水果，茄子、南瓜、木瓜和藍莓、紫色高麗菜等富含花青素和維生素A、C及葉黃素的食物，保護眼睛健康。

本身高度近視的王蒼敏藥師也分享個人眼睛保健法，用眼一段時間須適當休息，可做眼球肌肉運動，例如向右轉10圈、再向左轉10圈；而睡前可熱敷眼睛30分鐘，能減少起床後眼睛乾澀和腫脹感。此外，現代人多外食，無法攝取足量護眼食物，也能藉由保健食品的規律保養，防止眼睛加速退化。

（本文由「NOW健康」提供）